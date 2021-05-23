Не март: когда на самом деле у мужчин годовой пик тестостерона

У многих людей биологический возраст не совпадает с паспортным. И это неудивительно, ведь отмеренный природой год не идентичен тому, который мы заключили в календаре.

Отчасти это связано и с тем, что для человеческого организма времен года – не четыре. Расскажем подробнее об этом сегодня на Men 24. И обязательно объясним, причем тут половой гормон.

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Сезонные режимы организма

Специалисты из Школы медицины Стэнфордского университета как-то занимались изучением циклов развития вирусов и бактерий в организме человека. И в процессе этого заметили интересные закономерности.

Почти все изменения в важных показателях здоровья человека (уровень гемоглобина A1c, экспрессия гена суточного ритма CIR1, количество белков иммунной системы и так далее) у большинства людей происходят одновременно – и зависят от сезона.

Ученые решили изучить вопрос глубже: взяли 1000 показателей и лабораторных измерений у 109 человек, проанализировали гены, белки, метаболические маркеры, изменения в иммунной системе и прочее (более 20 тысяч молекул и бактерий у каждого из испытуемых).

Такое детальное исследование позволило установить, что в работе любого человеческого организма в течение года происходит лишь два глобальных сдвига – зимой (конец декабря – начало января) и... Нет, не летом – а весной (конец апреля – начало мая).

То есть, в это время человек переходит между "режимами функционирования" – коротким зимним и длинным летним. Такой цикл сформировался с учетом приспосабливания человека к климатическим условиям и условиям выживания в них вирусов и бактерий, от которых организм должен защищаться.



В организме человека в течение года происходят два глобальных гормональных сдвига / Фото unsplash

При чем здесь половой гормон

Французские ученые из Университета Южной Бретани исследовали гормональные уровни у ряда мужчин 25 – 35 лет в течение года. Оказалось, что наиболее значительный годовой всплеск тестостерона происходит не весной (ах этот март), как принято считать, а зимой.

Когда именно? А в тот же период, который определили американцы – в конце декабря и в начале января.

Еще одно сильное синхронное колебание уровня гормона пришлось на начало летнего периода – тогда тестостерона у подопытных стало меньше (хотя и в пределах нормы).

И ничего удивительного здесь нет – ведь от уровня полового гормона во многом зависит и работа иммунной системы.

В холодное время надо максимально защищать организм от вирусов и бактерий, а летом среда не столь опасна, поэтому и эндокринная система начинает работать не так активно.

в календарном году мы имеем 4 времени года, но нашему организму это безразлично – он знает только два.

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