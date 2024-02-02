Уролог и секс-педагог, доктор Рена Малик обратила внимание на один нюанс. Она отметила то, что мы во время мастурбации делаем несколько неправильно. И этому экспертка посвятила свой новый ролик.

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Опасность "смертельной хватки"

Малик определяет "смертельную хватку" как "использование очень крепкой и агрессивной хватки во время мастурбации". Хотя это может показаться не слишком серьезной проблемой, со временем это может привести к десенсибилизации пениса, уменьшить твою способность получать удовольствие от полового акта с партнершей. А все потому, что половой член может не чувствовать стимуляции. Мало того, это также может привести к так называемому "привыканию".

Ваша рука может создавать гораздо больше силы и давления, чем потенциально может влагалище, в зависимости от того, насколько крепко вы ее сжимаете. Поэтому, когда вы занимаетесь вагинальным половым актом, вы можете не чувствовать такой же стимуляции с точки зрения прочности или давления, что усложнит вам достижение кульминации, поскольку ваше тело уже привыкло к ощущению смертельной хватки,

– отмечает Малик.

Смертельная хватка подпадает под более широкий термин "идиосинкратическая мастурбация", который описывает специфические техники, которые мы используем во время мастурбации. Если ты мастурбируешь исключительно в одну сторону с очень жесткой хваткой, то ты имеешь высокий риск того, что твое тело привыкнет к этому источнику сексуального удовольствия, что потенциально может привести к разочарованию и проблемам в отношениях.

"Когда вы находитесь в отношениях, это может быть разрушительным, потому что у вас возникают трудности с эрекцией с кем-то, кто, вероятно, вам очень нравится, с кем вы хотите заниматься сексом, хотите приносить ему удовольствие и быть довольным, и вы не можете этого сделать", – заметила эксперт.

Малик отмечает, что расстройства настроения, такие как обсессивно-компульсивное расстройство или депрессия, могут способствовать самоуспокоению с помощью идиосинкратических мастурбационных привычек, и советует обратиться за помощью при этих состояниях, если это необходимо, а также проконсультироваться с врачом-урологом. Она также предлагает серьезно задуматься над тем, есть ли у тебя какие-то сознательные причины для этого, то ли скука, то ли снятие стресса. После этого можно начинать думать о том, как изменить свои привычки к мастурбации.



Жесткая мастурбация притупляет ощущения во время секса / Фото gpointstudio

Первый шаг прост: прекратить мастурбировать. Насколько надолго – зависит от особенностей твоей ситуации и наличия медицинских противопоказаний. Когда ты возобновишь мастурбацию, начни с очень нежных прикосновений и подумай об использовании лубриканта или недоминантной руки.

Попробуйте исследовать все свои гениталии. Не сосредотачивайтесь только на стволе или головке пениса, исследуйте его полностью,

– говорит она.

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Врач призывает быть максимально внимательным, сосредоточиться на ощущениях и на том, как твое тело наслаждается удовольствием. Со временем ты дойдешь до того, что сможешь снова регулярно мастурбировать, но ты не захочешь возвращаться к тем нетипичным формам поведения, которые могли вызвать трудности в первую очередь.

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