Не отличить от настоящей: блогеры сделали Bugatti своими руками из подручных материалов

Bugatti – один из самых мощных и дорогих автомобилей в мире. Однако умельцам из Вьетнама удалось создать реплику суперкара буквально из подручных материалов.

Стоимость настоящей Bugatti Chiron начинается от 2,5 миллиона евро. Но насколько сложно и дорого создать редкий суперкар собственноручно?

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Чтобы собрать реплику Bugatti Chiron, блогерам из Вьетнама понадобился год. Весь процесс создания они вместили в 45-минутный ролик, который впоследствии был опубликован на ютубе. И всего за неделю их видео набрало почти 9 миллионов просмотров.

Мы потратили 1 год на создание этого автомобиля. Реализуем мечту на суперкар Bugatti Chiron ребят, у которых не так много денег. Это видео, в котором кратко описан процесс, который мы прошли в течение года, и в ближайшем будущем у нас еще будут обновления, а также более полная комплектация автомобиля,

– подписали видео блогеры.

Блогеры сделали Bugatti своими руками: видео процесса

Как создавалась копия Bugatti Chiron

Команде умельцев понадобился тонкий металлический каркас, образующий шасси. Его обернули полиэтиленовой пленкой, нанесли на это основание глину и сформировали все линии и изгибы кузова. Далее поверх глины наложили слой гипса, когда он застыл, глину удалили – вышла гипсовая форма, которую покрыли стекловолокном.

Впоследствии, когда сняли гипс, получился готовый корпус. На нем разместили старый мотор от автомобиля Toyota. Точно неизвестно, что это за двигатель, но с 12 клапанами он, скорее всего, представляет собой четырехцилиндровый агрегат мощностью от 100 до 200 лошадиных сил. После установки коробки передач и настройки трансмиссии, самодельный автомобиль покрасили синей краской. Копия весьма примечательна и даже оснащена полностью функциональными светодиодными дневными ходовыми огнями.

Блогеры создали Bugatti своими руками из подручных материалов / Фото скриншот из видео

Сколько блогеры потратили на создание реплики Bugatti Chiron – неизвестно, но точно в разы меньше стоимости оригинала. Сейчас ребята приступили ко второму этапу, в рамках которого работают над интерьером самодельного авто.