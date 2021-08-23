Не только кофе: 7 способов чувствовать себя менее усталым, если плохо выспался

Если ты плохо спал ночью и утром чувствуешь себя усталым, существуют некоторые способы компенсировать ущерб, вызванный плохим сном. И это касается не только кофе.

Конечно, они будут неэффективными при хроническом недосыпании, в таком случае следует обратиться за помощью специалистов. Но если ты однократно не выспался, попробуй воспользоваться следующими советами.

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Доза кофеина

Ни для кого не секрет, что чашка ароматного кофе способна сделать утро бодрым. Кофеин также содержат энергетические напитки, чай и даже шоколад. Однако не стоит злоупотреблять, ведь для большинства здоровых взрослых людей специалисты рекомендуют употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно 4 порции кофе. Также следует избегать употребления кофеина ближе к концу дня, чтобы не испортить ночной сон.

Больше воды

Обезвоживание может негативно повлиять на концентрацию и вообще работу мозга. Из-за этого возникает ощущение усталости. В этом случае может помочь дополнительный стакан воды, или даже два-три. К воде можно добавить лимон.

Частые перекусы

Обычно, при усталости человек тянется к калорийной пище и большим порциям. Но это может привести только к лишнему весу и сонливости, ведь организм будет тратить ресурсы, чтобы переварить продукты.

Лучше придерживаться небольших и частых приемов пищи, распределенных в течение дня.

Меньше сахара

При выборе продуктов питания, следует избегать содержащие много сахара, это может только усугубить ситуацию. Сначала ты почувствуешь кратковременный прилив энергии, но затем почувствуешь еще большую усталость.

Именно поэтому печенье, пирожные и другие подобные лакомства стоит заменить орешками, например, миндалем. Они содержат белок, клетчатку и жир, которые обеспечивают медленное высвобождение постоянной энергии, которая продлится часами.

Подвигайтесь

Физические упражнения запускают ряд процессов, которые могут помочь при усталости. Такая активность улучшит кровоток и насытит мозг кислородом. Кроме того, упражнения освободят эндорфины – химические вещества, которые заставляют нас чувствовать себя позитивными и активными.

Дыхательные упражнения

Еще один способ насытить организм кислородом – это дыхательные упражнения. Они также могут быть эффективными, если ты чувствуешь себя расстроенным. Существует немало таких упражнений.

Например, чтобы наполниться энергией, можно попробовать такую ​​дыхательную технику:

Нужно сесть на стул и распрямить плечи.

Большим пальцем зажать правую ноздрю и сделать глубокий вдох через левую ноздрю.

Затем мизинцем правой руки закрыть левую ноздрю и выдохнуть через правую.

Сделать 10 повторений на каждую ноздрю.

Вздремните

Конечно, это трудно сделать, работая в офисном режиме, и все же дремота может быть отличным решением для восстановления. В то же время в Фонде Сна предостерегают: все, что будет продолжаться более 30 минут, может привести к еще большей усталости.