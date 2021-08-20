Он решил дать себе целых 50 дней, чтобы прокачать свои скиллы. Нам уже очень интересно, насколько сильно изменится его меткость.

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"Я приличный дриблер, но на самом деле плохо попадаю", – признается Джонс.

Поэтому он подписывается на серию мастер-классов разыгрывающего Golden State Warriors Стефа Карри, которого часто называют одним из лучших игроков НБА. Он тренируется в течение 50 дней в надежде, что он сможет стать значительно искуснее.

Как 50 дней тренировок улучшат точность Кэма Джонса

Джонс тратит 2 часа ежедневно на отработку 5 ключевых принципов Карри для сильной механики броска, а именно:

стрелять с нуля, при этом все 10 пальцев ног направлены в сторону сетки; вести нижней частью тела, чтобы основная сила приходилась на ноги; пусть мяч летит на подушечках пальцев, образуя прямую линию с рукой и мячам; целься, не сводя глаз с сетки на кольце; отпуская мяч, закрой глаза локтем.

"Если я смогу собрать всю эту технику вместе и сделать ее автоматической и удобной, моя механика должна быть в отличной форме. Все для того, чтобы начать двигаться все дальше и дальше от кольца и, в результате, к трехочковой линии", – сказал он.

Как только механика стационарной стрельбы стала его второй натурой, Джонс переходит к динамическим упражнениям по ловле и стрельбе. Они помогут ему в реальной игре и охватывают другую работу ног. Но именно здесь прогресс Джонса начинает замедляться, и он начинает терять мотивацию.

"Моя борьба с ловлей и стрельбой продолжается больше недели, и мне кажется, что я внезапно стал резко хуже стрелять. И все с большим количеством промахов это все более и более разочаровывает. Такое ощущение, что любой положительный момент, который у меня был с этой задачей по стрельбе, давно ушел", – признается он.

Смотри, как Кэм Джонс 50 дней упражнялся в метании мяча в кольцо:

Чем закончился вызов для героя

В начале испытания Джонс выполняет тест на 50 выстрелов и попадает в сетку в общей сложности 9 раз. Он делай то же самое после 50 дней тренировок и обнаруживает, что его показатели стрельбы резко улучшились: теперь он выбивает 31 из 50! А еще, что более важно на личном уровне, он также может победить своего брата Брэндана в стрельбе во время игры один на один.

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