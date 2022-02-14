Комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Марко Хименес. Возьми их на вооружение, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего!

Стоит внимания Оленина на пламенном розмарине и коктейль Truffle-Tini: варианты фудпейринга

Если у вас есть проблемы с наращиванием верхней части груди, сначала уберите наклонные движения, когда уровень энергии максимальный,

– рекомендует тренер.

Мы же напомним о важности разминки. С ее помощью ты сможешь не только избежать травматизма, но и более эффективно наращивать мышечную массу.

Как накачать рельефную грудь

Жим лежа на наклонной скамье

Задача: выполни 4 подхода по 12 повторений

Жим лежа

Задача: выполни 4 подхода по 12 повторений

Поочередный жим на наклонной скамье

Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону

Разведение рук с тросом

Задача: выполни 4 подхода по 12 повторений

Подъем рук с тросом

Задача: выполняй 4 подхода до отказа на каждую руку

Жим штанги на наклонной скамье

Задача: выполняй 4 подхода по 12 повторений

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. С его помощью у тебя будет возможность достичь желаемых результатов. Главное – уделять максимум внимания качеству каждого повторения.

Тебе понравится Удели 4 минуты: комплекс упражнений, от которого будет гореть твой пресс

Помни о том, что работа над телом твоей мечты нуждается в последовательности и настойчивости. Не останавливайся на достигнутом, чтобы каждый день становиться лучшей версией себя вчерашнего. Гарантируем, что полученные результаты не позволят тебе останавливаться на достигнутом.

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:

Текст публикации Марко Хименеса

Тренировка груди

Если у вас есть проблемы с наращиванием верхней части груди, сначала уберите наклонные движения, когда уровень энергии максимальный.

Жим лежа на наклонной скамье (4x12)

Жим лежа (4х12)

Поочередный жим на наклонной скамье (4x10)

Разведение рук с тросом (4x12)

Поочередный подъем рук с тросом до отказа (4 комплекта)

Жим штанги на наклонной скамье (4x12)