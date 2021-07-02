Немцы превратили 20-летний мотоцикл на мощный хардтейл-чоппер: крутые фото

Хардтейл-чопперы с толстыми задними шинами, как правило, не вызывают у нас лишнего интереса. Но это не касается мотоциклов, над которыми работает Мартин Беккер с немецкой мастерской MB CYCLES. Он – мастер фигур и пропорций, и он отлично разбирается в деталях, что делает его творения слишком хорошими, чтобы их можно было игнорировать.

Послужной список Мартина позволяет каждому его клиенту чувствовать себя счастливым только потому, что он взялся за работу. Неудивительно, что ему дают полную свободу действий. Поэтому остается только творить и вытворять.

Примечательно Конец эпохи нейтральной водки: как производители совершенствуют популярный напиток

Мартин купил Buell с двигателем M2 Cyclone 1996 года в кузове хардтейл от ныне несуществующей немецкой компании SCS. Ранее он принадлежал его другу, который участвовал в гонках на Glemseck 101. Затем этот друг продал мотоцикл, и в результате он оказался в руках Мартина.



К счастью, двигатель байка-донора был в хорошем состоянии

К счастью, двигатель Buell объемом 1203 кубических сантиметров все еще был в хорошем состоянии. И на мотоцикл были все необходимые документы. Но он был сильно утомлен и далеким от отполированного салонного байка. Клиент, которого зовут Себастьян, увидел потенциал и заказал проект. Поэтому Мартин разобрал его на части и потратил 4 месяца на то, чтобы перестроить его.



Двигатель байка покрыли черной матовой краской

Мотор остался, но предварительно вытащили и покрыли свежим черным слоем краски. Мартин поставил его обратно с карбюратором Keihin CV и фильтром K & N, однокамерным зажиганием Dyna D и катушками от S & S Cycle. Затем он изготовил новые выпускные коллекторы и установил глушитель Dr. Jekill & Mr Hyde, который имеет клапан с электронным управлением для изменения громкости.



Байк получил ряд мелких дополнений

Перейдя к шасси, Мартин опустил оригинальные передние вилки Buell на 2 дюйма, а затем покрыл стойки алмазоподобным углеродным покрытием с низким коэффициентом трения.

Казалось бы, колеса – идеальная пара. Но на самом деле они от двух разных производителей. Переднее колесо – часть Rev Tech размером 3,5 × 21 дюйма, а заднее – 8 × 18 дюймов от Harley-Davidson Breakout. Они оба "обуты" в резину Avon Cobra Chrome. А еще сзади установлена сверхширокая шина 240.

Что касается кузова, Мартин импортировал бензобак из Японии и модифицировал его с помощью внешнего "датчика". Впереди видоизмененный носовой обтекатель Harley V-Rod, обернутый вокруг 4,5-дюймовой фары. Крылья и алюминиевый масляный бак изготовлены на заказ, как и сиденье, которое обтянуто немецкой военной кожей.



Сиденья мотоцикла обтянутое немецкой военной кожей

Есть пара светодиодных поворотников Kellermann на обтекателе, а также светодиодный задний фонарь и поворотники, встроенные в кайму заднего крыла. Номерной знак крепится на монтажном кронштейне, слева от оси.

За обтекателем можно увидеть крошечный спидометр Motogadget, зажимы ABM и рычаги ABM, которые соответствуют элементам управления OEM Buell. Распределительное устройство минимально. Пара мини-переключателей слева и пара кнопок, встроенных в верхнюю вилку.



Байк оснащен спидометром Motogadget, который виднеется за обтекателем

Другие приложения включают модифицированные подножки LSL, боковую подставку Kustom Tech и литий-ионный аккумулятор от Antigravity. Но больше всего поражают небольшие нестандартные штрихи, такие как изящные нижние крепления заднего крыла или склонность Мартина к тщательной прокладки кабелей.



Поразительно, как Мартин подходит к деталям, а также прокладки кабелей

Себастьян действительно понятия не имел, в каком направлении Мартин пойдет с работой над мотоциклом – даже когда дело дошло до покраски.

"Абсолютно безумно. Но для меня это лучший способ построить байк. А также проявление большого доверия ко мне и моей работы", – добавил Мартин.

Он остановился на приглушенных тонах, с дерзким намеком на Yamaha 80-х в графике. Chikos Pinstriping покрасил бак, а порошком Metal Skin Works покрыл все остальное или в оливковый, или в черный матовый цвет.

Хардтейл Мартина с двигателем Buell впечатляет. Себастьян счастлив, но его девушка – нет.

"Она сказала, что ей нужен другой байк от меня. Какой будет выглядеть еще круче и безумней, чем у Себастьяна. Я уже работаю над этим", – шутит Мартин.



Теперь стильный и мощный байк может радовать своего владельца

Все фото Riders Eyes Photography

Тебе понравится Немцы показали, как должен выглядеть идеальный городской электробайк: крутые фото