Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

Nemiroff продолжает знакомить украинских потребителей с культурой диджестивов. С 12 по 28 августа по городам Украины пройдет уже третий Nemiroff Digestive Fest! На этот раз посетители более 50 заведений по всей стране смогут насладиться вкусовой линейкой The Inked Collection. Узнай на Men 24 адреса заведений, которые позволят попробовать крутой комплимент от бармена!

Первые два сезона фестиваля Digestive Fest позволили насладиться продукцией Nemiroff 20 тысячам гостей со всех уголков Украины. Поэтому популярный не только в нашей стране, но и во всем мире бренд решил – нужно повторить. Встречай новый, третий сезон! Подробнее читай на Men 24!

Nemiroff Digestive Fest возвращается!

Бренд Nemiroff делает все возможное для того, чтобы повышать культуру потребления крепких алкогольных напитков. Одна из неотделимых ее составляющих – диджестивы. Напомним, что диджестив – это напиток, который подают после еды или к десерту. Он должен быть крепким, с ярким и насыщенным вкусом и смелым ароматом, как во вкусовой линейки Nemiroff The Inked Collection. Считается, что он очищает вкусовые рецепторы и улучшает процесс пищеварения.



Nemiroff Digestive Fest 3.0 пройдет более чем в 50 заведениях по всей Украине / Фото Nemiroff

С 12 по 28 августа, каждого четверга, пятницы и субботы гостей заведения угощать диджестивом от Nemiroff. Напиток будут подавать как комплимент к заказу.

Адреса заведений, участвующих в фестивале:

Киев

PM HALL – улица Парковая дорога, 16А

Drinkery – улица Пушкинская, 20

Dorothy Pub – улица Саксаганского, 16/43

Sungrilla – улица Набережно-Крещатицкая, 10

Умань

Путешествие – улица Киевская, 3

Фабрикант – улица Гайдамацкая, 5А

Forest Club Sherwood – улица Полевая, 64, село Пикивець

Zastava – трасса Киев – Одесса, 198 километр

Черкассы

Vano – бульвар Шевченко, 275

Beer Bank – улица Шевченко, 397

Винница

MEGOBARI – улица Кропивницкого, 1А

Одесса

Кафе-бар Драйв – улица Генерала Бочарова, 23

Кум и Кума – Французский бульвар, 22

Кафе Sherlock – улица Бунина, 11

Sparta Music Club – улица Ланжероновская, 26

Solo – улица Академическая, 11А

Комплекс "Приват-Эллинг" – ул. Черноморского казачества, 92



Посети заведения, и получи комплимент к заказу / Фото Nemiroff

Херсон

John Howard Pub – проспект Ушакова, 30/1

Chili Mangal & Bar – Парк Херсонская Крепость

Ампир-Заир – улица Театральная, 19

FOX – улица Суворова, 1

Бердянск

Beach Club MALIBU – улица Мазепы, 3, пляж АКЗ

TEXAS – улица Федотова коса, 54, село Кирилловка

Николаев

Частная пивоварня "Генрих Шульц" – улица Дунаева, 32

SCORINI – улица Пушкинская, 10

Харьков

Чемодан – Кузнецкий въезд, 27

Green Duck Pub – улица Университетская, 22

Развлекательный комплекс "Аркада", дискобар – улица Колхозная, 3, Алексеевский Лугопарк

Развлекательный комплекс "SOHO" – улица Родниковая, 5, поселок городского типа Бабаи

Кременчуг

Ресторан "Ивушки" – улица Героев Украины, 14

Бар "Ахтамар" – улица Первомайская, 16А

Ресторан "Мангал" – улица Ватутина, 14А

Львов

Галерея Рыцарей – проспект Свободы, 16-18

Маэстро – улица Банная, 3

Уксус – площадь Рынок, 25

STORY – улица Академика Андрея Сахарова, 41

Ровно

ПАБ "Три слона" – улица Мицкевича, 32

Egoista – улица Гетмана Мазепа, 3

Тернополь

Na Почте – улица Черновола, 4

Коктейль-бар Riverside – улица Чумацкая 14/1

Ресторан "Байков" – улица С. Бандера, 1, село Байковцы

Эдем – улица Замость, 3, город Бережаны

Ивано-Франковск

Пивной клуб "Десятка" – улица Шашкевича, 4

Бистро "Десятка" – улица Шашкевича, 4

Повидло – улица Юлиана Целевича, 34/1

Goral Hotel & Spa – улица Вишня, 353, Буковель, Ивано-Франковская область

FAYKA ZIGMUNDA – улица Свободы, 278/2, село Каравай, Ивано-Франковская область

Хмельницкий

Мелроуз – улица Степана Бандера, 2А, ТЦ "Оазис"

Перец – Соборная, 71



Как диджестив гостям будут подавать водку Nemiroff The Inked Collection / Фото Nemiroff

Коротко о Nemiroff The Inked Collection, которым будут угощать гостей

Nemiroff The Inked Collection – премиальная линейка вкусовой водки бренда, отмечена многими наградами. В частности:

Nemiroff Bold Orange набрала максимальное количество баллов от всех членов жюри в конкурсе Proof Awards (Лас-Вегас, США). Ей удалось получить 100 из 100 возможных баллов, а также получить статус "Продукт Века" (Century Award).

Что касается Nemiroff Wild Cranberry, то члены жюри конкурса London Spirits Competition признали ее лучшей водкой (Best In Show).

А вот Nemiroff Burning Pear на New York International Spirits Competition признали вкусовой водкой года (Flavoured Vodka of the Year).

Не пропусти Nemiroff Digestive Fest 3.0. Айда открывать для себя новые заведения и новые вкусы!

