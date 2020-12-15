Вкусовая водка Bold Orange от Nemiroff набрала максимальное количество баллов от всех членов жюри в конкурсе Proof Awards (Лас-Вегас, США). Ей удалось получить 100 из 100 возможных баллов, а также попасть в категорию "Продукт Века" (Century Award). Подробнее читай на Men 24!

Bold Orange, которая является частью вкусовой линейки водки The Inked Collection, получила 100 из 100 возможных баллов на конкурсе Proof Awards. Также члены жюри внесли ее в категории "Продукт Века" (Century Award). Больше узнавай на Men 24 .

Примечательно Дизайн The Inked Collection от Nemiroff поразил жюри в Лондоне: результат – 3 золотые медали

Напомним, что Nemiroff The Inked Collection Bold Orange – яркий и чистый, с правильными цветами сладкого, цитрусового и пряного. Эта ультрачистая водка в смеси с настоем из натурального перца чили и меда, созданным на базе рецептов 16 века, и свежими апельсиновыми добавками, смягченная в дубовых бочках, создает совершенно новые вкусовые ощущения.

Пить его рекомендуем в охлажденных шотах или смешать с апельсиновым соком и имбирным элем для идеального коктейля.

Неудивительно, что качественный и хороший алкоголь бренда из Украины получил максимальную оценку от всех членов жюри конкурса Proof Awards.

Proof Awards – конкурс, созданный при поддержке американского Food and Beverage Magazine – самого популярного в мире медиа об индустрии еды и напитков, для награждения лучших спиртных напитков по всему миру. Жюри конкурса – крупные байеры на рынке США. Это топ-менеджмент дистрибьюторов, представители крупных ритейлеров, а также владельцы алкогольных магазинов.

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange получил награду "Продукт Века" / Century Award / Фото Proof Awards

Заметим, что бренд, которому удалось набрать максимальное количество баллов от всех членов жюри – 100 из 100 – получает особую награду "Продукт Века" / Century Award.

Как мы уже сказали, Bold Orange от Nemiroff можно пить как самостоятельно, так и добавлять в коктейли. Ты можешь попробовать себя в роли настоящего барMenа, миксируя любимый алкоголь с различными ингредиентами, чтобы получить еще больше удовольствия. Рекомендуем приготовить алкогольный коктейль Fig and Orange . Тебе однозначно понравится!