Никаких "просто друзей": три шага к выходу из френдзоны

Когда она рассказывает тебе о проблемах в личной жизни, или когда она время от времени говорит: "Только ты меня понимаешь"... Скорее всего, она даже не рассматривает тебя как объект сексуальной страсти.

Проще говоря, тебя занесли в список "просто друзей". Хуже всего, что этими "просто друзьями" можно стать в любой момент, а вот прекратить ними быть, выйти за пределы той зачарованной френдзоны – потом не так просто.

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Так как не упустить важный момент, когда еще не поздно? Если у тебя есть серьезные планы относительно этой девушки – ты должен это знать.

Три важных шага по направлению к выходу из френдзоны

Помочь в этом попытался Роберт Грин в своей книге "24 закона обольщения". Очень коротко мы на Men 24 приведем, на что он советует обратить внимание.

Недосягаемость

Многие мужчины почему-то думают, что максимальное внимание и забота с их стороны к девушке – это кратчайший путь к постели.

Как пишет Грин, такое на самом деле бывает разве что в романтических комедиях. Это бессмысленно – мчаться через весь город, чтобы помочь ей найти в комнате пульт от телевизора.

Ревность

если твою помощь она будет получать без труда, то быстро к такому привыкнет. А потом и охладеет. Поэтому нужно время от времени говорить "нет".

Есть такой стереотип, что со своей девушкой о прелестях других девушек говорить не стоит. Так вот, Роберт Грин советует делать ровно наоборот.



Мы не подведем непосредственно к выходу из френдзоны, но можем указать направление / Фото unsplash

По его мнению, акцентирование внимания на красоте других девушек может заставить "именно ту" взглянуть на тебя иначе – пусть даже чисто из спортивного интереса. Который может перерасти в нечто куда больше.

Это старый побитый жизнью трюк, но он работает. Ревность – это козырь в твоей колоде,

– уверяет Грин.

Конечно, это при условии, если она к тебе имеет хоть какой-то интерес.



Веди себя не так, как "просто друг" – об этом ниже / Фото unsplash

мосты

Каковы бы ни были на самом деле между вами отношения, веди себя так, будто вопрос о них давно решен. Как будто ты не друг, а любовник – если не уже, то завтра.

Не пренебрегай возможностью поцеловать девушку, обнять ее за талию и тому подобное – если на текущем этапе ваших отношений это разрешено. Зачем? Чтобы твое к ней отношение было очевидным без слов.

Проще говоря, не веди себя как "просто друг".

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