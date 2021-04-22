Николь Шерзингер продолжает радовать своих подписчиков соблазнительными фотографиями. На этот раз 42-летняя солистка The PussyCat Dolls снялась в купальнике на фоне моря. Наслаждайся порцией красоты от Николь Шерзингер на Men 24!

Если и существует подлинное совершенство, то это однозначно Николь Шерзингер. Она не только невероятно красивая, но и может похвастаться идеальным телом. Не удивительно, что соблазнительные формы красавицы не дают покоя ее многомиллионной аудитории. Поэтому она регулярно радует их порцией горяченького.

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Несколько дней назад она официально праздновала День Николь Шерзингер. Не путать с днем ​​рождения. Певица поблагодарила за всю любовь и напоминание того, зачем она до сих пор занимается певческой карьерой.

Неудивительно, что Николь Шерзингер не только засыпали лайками подписчики, но и оставили ей множество комментариев под публикацией. К твоему вниманию несколько из них:

"Ты настолько невероятная, и мы очень любим тебя";

"В тебе все отлично";

"Чрезвычайно мыла";

"Крошка, ты – лучшая";

"Настоящая королева";

"Мне кажется, что у тебя всегда отпуск";

"Люблю тебя, красавица".

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