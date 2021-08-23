Мы обожаем следить за Николь Шерзингер в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь певица регулярно будоражит сеть своими публикациями. И если мы привыкли видеть ее в купальниках на фото, то на этот раз 43-летняя певица пошла дальше. Она сняла свою тренировку, проведенную в купальнике. Ох, как же жарко здесь.

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"Я не танцую... Я действую!", – написала она под публикацией.

Неудивительно, что публикация за считанные часы набрала более 300 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Лови лучшие из них:

"Ты очень роскошная";

"Ох же малышка";

"О, Боже! Я люблю тебя";

"Самая горячая женщина на земле";

"Я тоже одеваюсь так, чтобы пойти в спортзал";

"Николь, ты очень и очень крутая женщина";

"Женщина-совершенство".

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