Чтобы носить туфли как миллионер, нужно обратить пристальное внимание на детали. Стиль Old money и тихую роскошь можно легко имитировать без гиперзатрат, но следует позаботиться о нескольких важных моментах.
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Конечно, имеем в виду, например, посадку, цветовую гамму, материал и общее состояние каждой вещи (стиля миллионера не достигнешь с помощью грязной, запущенной, рваной или изношенной одежды).
Как носить туфли как миллионер
- Впадать в крайности и тратить всю зарплату на обувь от лучших мировых дизайнеров – не стоит. Тебе просто нужно быть немного умнее относительно того, как носить каждую пару.
- Обувь может показаться не очень важным элементом, но это не так. Она помогает образу обрести завершенность, стать утонченным, изысканным, более современным и так далее. Именно поэтому миллионеры, знаменитости и просто блестяще одетые люди уделяют ей особое внимание.
Не забывай о цвете
- Цвет обуви очень важен, поскольку он может помочь приобрести желаемый вид или наоборот – создать вытянутый силуэт, который может забрать у тебя ощущение контроля. Особенно при создании монохромной вертикальной линии.
- Также не все цвета хорошо сочетаются между собой, поэтому выбирай такие, которые хорошо дополняют друг друга. К примеру, необязательно одевать синие туфли с синим костюмом, можно поиграть с коричневой парой или даже с белыми кроссовками (в зависимости от того, какого эффекта ты стремишься достичь).
Не игнорируй материал
- Материал обуви важен по нескольким причинам. Во-первых, есть материалы, подходящие не для всех климатических условий, например замша, которая может повредиться под дождем. Во-вторых, есть материалы, которые считаются более повседневными, а есть более официальные.
- Это значит, что если ты собираешься на работу, кожаная обувь может быть лучшим вариантом, чем тканевые кроссовки. В то же время кроссовки могут быть отличным выбором для выходных, ведь они прохладнее и их легче мыть.
Прислушайся к профессиональным советам, чтобы сформировать в себе стиль миллионера в обуви / Фото prostooleh@freepik
Заботься о чистоте
- Чистота и уход чрезвычайно важны, поскольку ношение пары обуви в плохом состоянии может многое сказать о тебе, и это будет не совсем хорошая вещь.
- Ты должен бережно относиться к своей обуви, чтобы она прослужила дольше, нужно регулярно чистить ее, использовать средства, которые помогают уменьшить неприятные запахи и хранить ее так, чтобы она не потерлась и не была повреждена другими вещами в твоем гардеробе.
Не носи одну и ту же обувь постоянно
- Ежедневно носить одну и ту же обувь – плохая идея, что только ускорит износ. Также это не самый лучший вариант для создания различных образов.
- Лучше иметь несколько пар обуви разных цветов, чтобы иметь возможность чередовать их и создавать определенную разнообразие в выборе и адаптации к каждой ситуации или событию.
Экспериментируй, но с умом
- Попробовать новые силуэты, цвета или стили – это нормально. Например, заменить классические туфли на шнуровке на тканевые ботинки или кроссовки на подборах. Можно начать с интересующих тебя трендов, если они соответствуют твоему личному стилю и тому, что ты уже имеешь в своем гардеробе.
- Также важно, чтобы ты выбирал только ту обувь, в которой тебе комфортно и которая не вредит твоим ногам (ведь это, по меньшей мере, может повлиять на настроение и уверенность в себе).