Скрытый свет вокруг ледяного сердца: астрономы показали новое фото "кометы дьявола"

Новые фотографии показывают ранее невиданный вихрь света вокруг 12P/Pons-Brooks. Это комета размером с город, которая сейчас мчится к Солнцу и пролетит мимо Земли в этом 2024 году.

Ее еще называют “комета дьявола” за характерные рога. Сейчас их не видно, однако фотохудожники неожиданно заметили скрытую спираль света, окружающую гигантское ледяное сердце кометы.

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12P/Pons-Brooks: пока без рогов, но с вихрем света

Комета 12P/Pons-Brooks – это шар изо льда и камней шириной 17 километров, который облетает вокруг Солнца за 71 год. Сейчас он приближается к нашей родной звезде.

Как и большинство комет, 12P имеет ядро изо льда, газа и пыли, окруженное застывшей оболочкой-ядром. Ядро кометы окружено облаком ледяной пыли – комой, которая медленно вытекает из недр кометы.

которая медленно вытекает из недр кометы. Однако, в отличие от большинства других комет, 12P является криовулканической, то есть она часто извергается, когда солнечное излучение открывает большие трещины в ядре, криомагмой в космос.

Собственно, в июле 2023 года комета 12P попала в заголовки СМИ, когда впервые за 69 лет извергла свою вершину.

во время первых вспышек кома имела неправильную форму, вызванную выемкой в ядре, поэтому комета имела такой вид, будто у нее выросли демонические рога. Отсюда и зловещее прозвище – "комета дьявола".

По мере приближения 12P к Солнцу ее кома приобрела зеленый оттенок благодаря дикарбону (два атома углерода, склеены вместе) и стала намного заметнее. У нее также вырос большой хвост из пыли и льда, который сдувается с комы солнечным ветром. Поэтому астрофотографы делают впечатляющие снимки кометы.

Без обработки изображения спираль кометы не видно / Изображение Jan Erik Vallestad

9 марта астрофотограф Jan Erik Vallestad сделал новые высокодетальные снимки 12P и ее хвоста из Норвегии, и после использования специализированного программного обеспечения смог выделить ранее невидимую спираль внутри комы.

Вероятно, причиной явление являются небольшие гейзеры на поверхности 12P, которые выкачивают потоки криомагмы. Когда комета вращается, эти ледяные струи закручиваются в вихри.