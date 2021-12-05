Стоит признаться, что каждый из нас хоть раз лгал, флиртуя в сети. И это не просто ложь, связанная с каким-то аспектом личности, хобби или тем, что мы ищем. Это могут быть, например, фейковые фото или создание ложных впечатлений. И мы сконцентрируем внимание на том, что лучше не преувеличивать во время общения.

Каждый из нас не может терпеть, когда ему врут. Было бы странно, если бы мы сами вели себя так. Особенно в тех ситуациях, когда мы пытаемся завести новые знакомства. Далее мы расскажем тебе, о чем категорически не стоит лгать, флиртуя в сети.

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Что ненавидят женщины и мужчины в сети

Ученые провели несколько исследований. Их цель – выяснить, какая ложь вызывает худшую реакцию у мужчин, а какая – у женщин. Результаты, будем откровенны, довольно интересны.

Что касается мужчин, то больше всего их раздражает отсутствие искренности по отношению к внешнему виду женщин.

то больше всего их раздражает отсутствие искренности по отношению к внешнему виду женщин. С другой стороны, самый плохой обман, на который способен мужчина в сторону женщины, связан с его работой.

Другими словами, мужчин больше раздражает, когда женщины лгут о своем теле, а женщины разочаровываются, когда мужчины лгут о своей профессии.

Целью исследования было найти взаимосвязь между этими результатами. При этом было отмечено, что несколько исследований показали: мужчины больше, чем женщины стремятся к молодости и физической привлекательности в своих потенциальных партнерах через корреляцию определенных параметров красоты со своими собственными репродуктивными возможностями. Поэтому некоторые женщины с большей вероятностью попытаются обмануть мужчин по своему внешнему виду.



Мужчины часто преувеличивают свой уровень власти / Фото bruce mars

С другой стороны, некоторые мужчины могут попытаться обмануть женщин по поводу уровня их власти и богатства (это основная причина, по которой они лгут, говоря, что у них другая работа). Таким образом, это может произвести впечатление на некоторых женщин, которые, обнаружив, что мужчины на самом деле не имеют этих активов, могут рассердиться и почувствовать себя еще более обманутыми.

Сложность состоит в том, что в этом случае женскую ложь обнаружить легче, чем мужскую.

Исследование было проведено с участием 664 студентов. Они отвечали на вопросы о своем сексуальном поведении перед тем, как им был представлен сценарий онлайн-свиданий. После этого респондентов попросили оценить, какие типы обмана они считают наиболее раздражительными.

Однако это не означает, что указанные разновидности лжи уникальны для определенного жанра. То есть также есть ряд мужчин, привыкших делать фото, на которых они существенно отличаются от себя каждый день. Да и женщины могут еще многое недоговаривать, чтобы казаться более привлекательными для мужчины.

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Мы же рекомендуем не начинать знакомство со лжи. Ни тебе, ни ей не стоит заниматься преувеличением и украшением. Это позволит не разочаровываться в человеке, к которому вы начали испытывать определенную симпатию.