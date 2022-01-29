У мужчин есть невероятная способность все преувеличивать. Но, к сожалению, она может крайне негативно отразиться на построении потенциальных отношений.

Мы расскажем тебе, о чем не стоит лгать на первом свидании. Помни, что женскую интуицию очень сложно обмануть. А прибавь к этому внимание к мелочам, и весь твой карточный домик развалится мгновенно.

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1. Успех на работе

У большинства мужчин есть проблема, когда они рассказывают о своей работе. Часто мы склонны преувеличивать размер заработной платы, а также присваивать себе должности, которые мы в реальной жизни не занимаем. И здесь вроде бы нет ничего криминального. Но следует понимать, что порой неправда вылезет наружу, что может поколебать уровень доверия к тебе.

Хочешь быть для нее альфа-самцем – веди себя уверенно, даже если ты самый обычный менеджер.



Не выдавай себя за того, кем ты не являешься / Фото bruce mars

2. Недвижимость

Естественно, каждый из нас хотел бы жить отдельно от родителей в дизайнерской квартире или доме. Но правда жизни заключается в том, что собственной недвижимостью не могут владеть все. И это вполне нормально. Лучше ей честно сказать, что ты живешь с родными, чтобы аккумулировать деньги на жилье. Зато выдумки о том, что ты не можешь пригласить к себе из-за свирепого беспорядка, звучат как-то бестолково.

3. Проблемы в жизни

Конечно же, не нужно выкладывать все карты на стол. Твоя задача – не испугать ее во время первого свидания. Но это не означает, что ты должен скрывать от нее базовые моменты, связанные с твоей жизнью. Например, если ты до сих пор не развелся официально, то желательно сказать девушке, что ты пытаешься урегулировать этот вопрос. Поверь, чем быстрее она поймет, что происходит в твоей жизни, тем ближе она станет для тебя.



Не стесняйся рассказать ей о том, что мозолит тебя / Фото Evan Tang

4. Проблемы с зависимостью

Здесь мы снова возвращаемся к тому, что каждый мужчина хочет казаться идеальным на первом свидании. Мы рекомендуем быть откровенным с девушкой, которую ты пригласил. Поверь, она сумеет раскусить тебя в считанные минуты. Если же ты будешь с ней честным, то есть очень высокие шансы встретиться снова, если, конечно, она не очень категорична.

5. Ложь о тренировках

Не всем женщинам нравятся атлетические мужчины. Еще меньше им нравятся те, кто лжет о работе над своим телом. Если ты действительно не ходишь в спортзал, то не стоит упоминать, что у тебя с собой есть абонемент, а в машине – спортивная форма. Поверь, твою физическую форму она сможет проверить в спальне. И будет очень досадно, если ты не поразишь ее от слова совсем…

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Будь искренним и откровенным на первом свидании. Но старайся не перегнуть палку. Твоя задача – не отпугнуть ее. Просто будь собой и не старайся слишком понравиться барышне. Поверь, она это оценит.