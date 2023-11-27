Независимо от того, насколько велика или мала ложь, всегда очень досадно, когда ты не можешь понять, говорит ли другой человек правду или нет.

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Поскольку у нас обычно нет детектора лжи, который помог бы нам в такой ситуации, мы можем положиться на советы Джо Наварро, изложенные на ютьюб-канале How To Academy Mindset, специального агента ФБР и учредителя подразделения поведенческого анализа, чтобы выяснить, не лжет ли нам кто-нибудь.

1. Губы

Как только мы сжимаем губы, мы посылаем сигналы о том, что что-то неверно. Агент ФБР отмечает, что это явление очень распространено среди людей, которые дают показания перед судьей из-за нервозности, вызванной этой ситуацией. Кроме того, во рту пересыхает, и человек несколько раз проводит языком по губам. Это признак.

2. Дыхание

Когда кого-то допрашивают, если он дышит немного тяжелее, когда слышит вопрос или отвечает на него, это может свидетельствовать о том, что он находится в ситуации, заставляющей его чувствовать себя психологически некомфортно. Важно обращать внимание на дыхание человека, с которым ты разговариваешь, чтобы определить, что реально, а что нет.



У лжеца могут возникнуть трудности с дыханием / Фото stockking

3. Прикосновения к шее

Когда люди нервничают, они часто совершают разные движения руками. Самым распространенным из них является проведение рукой по шее, особенно там, где она сталкивается с грудной костью. Опытные лжецы маскируют этот жест, касаясь узла своего галстука.

4. Вращение

Язык тела говорит сам за себя. Констебль Наварро изобрел термин "отрицание живота", который часто используется, когда тема является противоречивой или сложной для обсуждения.

Это механизм дистанцирования. Люди делают это тонко, создавая впечатление, что они просто меняют позицию, но в итоге они разворачиваются. Их живот двигается в противоположном направлении. Даже перекрещение ног можно использовать для установки барьера, не разрывая зрительного контакта,

– заметил эксперт.

Джо Наварро отмечает, что такое поведение распространено, когда подозреваемому задают вопрос, на который трудно ответить.

5. Почесывание глаз

Мы очень часто почесываем глаза, когда нам задают вопросы, которое нас беспокоит. Поскольку такое поведение свидетельствует о дискомфорте, самое время спросить себя, почему то, о чем мы спрашиваем, является проблемой. Это также касается случаев, когда во время прений один человек не соглашается с другими.

Констебль Наварро объясняет, что когда он изучал детей, которые не видят, они закрывали глаза, когда слышали, как кто-то говорил что-то, что им не нравилось.



Лгуны могут чесать глаза / Фото cookie_studio

6. Прятать большие пальцы рук

Это хорошо известный трюк, но он часто очень эффективен в определении того, лжет ли кто-то. Это происходит, когда кто-то утверждает, что что-то есть правда, даже добавляет много деталей к истории, но в то же время ты не можешь увидеть его большие пальцы, потому что он прячет их в ладони.

Этот простой жест является признаком отсутствия привязанности со стороны интервьюируемого и отражает чувство неуверенности. Независимо от того, что человек рассказывает нам или насколько подробно, его тело дает нам противоположную информацию.

7. Язык

В дополнение к языку тела, полезно глубоко проанализировать определенные типы речи, чтобы узнать, лжет ли кто-то. Если ты хорошо знаешь личность другого человека, легко определить, меняется ли его поведение или речь. Если же это незнакомый или малознакомый человек, стратегия отличается.

Сначала мы стараемся успокоить человека, уменьшить его стресс, насколько это возможно, чтобы определить основу его личности. Потом нужно заметить, когда он изменяет свое поведение, как только мы задаем ему определенный вопрос,

– объясняет Джо Наварро.

Некоторые люди, когда нервничают, говорят быстрее, их голос становится выше, они задыхаются или кашляют.

"Лгуны пытаются убедить, а не общаться честно. Поэтому они иногда повторяют одну и ту же информацию несколько раз, чтобы быть уверенными, что им поверят. При этом их голос смягчается в начале или конце каждого утверждения", – добавил эксперт.

Напоследок. По словам агента Наварро, лучшая стратегия разоблачения лжеца задавать ему вопросы, которые апеллируют к его эмоциям. Подозреваемый приходит с готовой историей, которая должна выглядеть правдивой и объективной, но если ты спросишь его, что он ощущал в тот или иной момент, он будет захвачен врасплох. Он будет долго думать над своим ответом и, если он виноват, даст расплывчатый, неэмоциональный ответ.

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А еще он советует задавать все больше и больше конкретных вопросов, пока не доберешься до истины. Не сдавайся!