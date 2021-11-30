Как одеваться стильно, если у тебя спортивное тело: беспроигрышные советы

Гора мышц или определенная фактурность делает мужчину более привлекательным. Но здесь нужно понимать, что весь этот рельеф нужно грамотно упаковывать в одежду. И мы расскажем тебе, как это сделать.

Ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой: у тебя особые потребности в размерах и фасонах. Так что просто зайти в магазин и купить понравившиеся тебе джинсы – не такая уж простая задача. Но это не значит, что ты должен носить только спортивную одежду. К счастью, есть несколько советов, которые помогут стильно одеваться фактурному мужчине. Лови их!

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1. Громоздкая обувь

Если ты можешь похвастаться крепким телом, то его объем очевиден. Так что тебе нужно сделать все для того, чтобы ноги не напоминали спички. Для этого, конечно, нужно не забывать о днях ног. А уже накаченные конечности следует дополнить крепкой и несколько громоздкой обувью. В противном случае есть шансы, что твои ноги будут напоминать две морковки.

Рекомендуем обратить внимание на ботинки с открытыми шнуровками и крепкой подошвой. Если тебе нравится стиль милитари, то ты сам прекрасно понимаешь, что будешь обувать.



Обувь на тебе должна быть прочной и достаточно массивной / Фото Freddy Kearney

2. Прямые джинсы

Ты должен раз и навсегда расстаться с зауженными джинсами. Раньше мы рассказывали, почему их в мужском гардеробе не должно быть. Поверь, слишком узкие джинсы на твоих сильных ногах выглядят несколько странно. И это мы не упоминали о сплошном дискомфорте. Поэтому лучше отдать предпочтение моделям джинсов с прямым кроем. Они не только универсальны, но позволят тебе всегда быть на высоте.

3. Носи ремень

Опять же говорится о ремне с массивной пряжкой. Зато слишком тонкий вариант будет выглядеть несколько некстати в паре с твоей комплекцией. В таком случае может показаться, что ты забрал ремень у младшего брата, который еще учится в школе.

Обрати максимум внимания на качество материалов. Если у тебя старый кожаный ремень, то его потертость придаст определенную винтажность, которая сейчас ценится.

4. Подбирай верх под плечи

Казалось бы, банальный совет, но им часто пренебрегают мужчины. Если ты покупаешь рубашку или футболку, позаботься, чтобы они не были тебе малыми в плечах. Устрой тест на подъем рук. Если тебе удобно и нигде не давит, то в таком случае можешь спокойно покупать эти вещи.



Верхняя одежда не должна быть малой тебе в плечах / Фото Amir Babaei

Если ты любишь закатывать рукава рубашек, то при покупке проверь, позволяют ли рукава это сделать. Есть модели с очень узкими рукавами, которые существенно ограничат возможность экспериментировать во время их ношения, если у тебя слишком фактурные руки.

5. Хочешь показать бицепсы – носы поло

Рубашки поло очень популярны среди мужчин по всему миру. Итак, если ты можешь похвастаться незаурядными бицепсами, – предпочитай их. В таком случае можно будет сделать упор на твоих стараниях и днях, проведенных в тренажерном зале.

Но здесь тоже нужно быть максимально аккуратным с размером. Поло не должно буквально трещать по швам, чтобы подчеркнуть твой рельеф. Договорились?

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Одеваться спортивному мужчине не так уж сложно. Главное – подойти к этому вопросу с умом и не пытаться похвастаться перед всеми своим рельефом. Поверь, девушкам и так видно, какой фактурой ты владеешь.