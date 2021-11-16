Шоппинг – приятное занятие. Главное в нем – не перегнуть палку. А еще лучше – подойти к процессу с холодной головой и избегать излишка эмоций. Это позволит не только сэкономить деньги, но и избежать нежелательных покупок. Лови несколько самых распространенных ошибок, которые допускают все, кто идет на распродажу!

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1. Покупаешь без всякой планировки

Выучи свой гардероб и предложения самых любимых брендов. Проведи инвентаризацию того, что у тебя есть. Определись с одеждой, которую ты хотел бы купить и цветами. Все это позволит примерно понять, что ты будешь искать на распродаже.

Не ходи в магазины, не зная всю информацию. В противном случае у тебя есть шансы купить кучу лишнего. И хуже всего то, что большинство вещей ты так никогда и не наденешь. А все потому, что они тебе просто не нужны. Да и одеть их не с чем.



Выучи свой гардероб перед походом в магазин / Фото Amanda Vick

2. Покупаешь одежду не своего размера

Это самая плохая ошибка каждого, кто хочет сэкономить. В таких ситуациях мы берем кроссовки, которые могут быть, например, немного маловаты, но с такой привлекательной скидкой. И хуже всего то, что они будут мозолить тебе пальцы и лишать всякого удовольствия. В результате ты их не будешь носить. То же касается любой другой одежды.

Конечно же, можно отнести одежду к портнихе, чтобы ее подшили. Но здесь ты нарываешься на дополнительные расходы. А это уже делает покупки на распродаже не столь уж выгодными. Мы уже молчим о трате времени.

Бери либо свой размер одежды и обуви, либо не бери ничего!

3. Не думаешь о временах года

Когда мы идем на распродажу, обычно по очень хорошей цене находим модели с прошлого сезона. Это значит, что зимой ты выгодно покупаешь летнюю одежду, а летом – зимнюю.

Так что здесь нужно быть максимально честным с собой. Если берешь шорты, то ответь на вопрос: я буду носить их через пол года? Если да, то можешь смело брать. Если же возникают определенные сомнения – отложи покупку. Если же тебя смущает вопрос трендовости, то просто предпочитай базовые вещи. Они всегда будут актуальны и будут идеально сочетаться с другими.



Покупай зимой летнюю одежду, а летом – зимнюю / Фото Charles Deluvio

4. Не проверяешь внимательно вещи

Ты увидел куртку, о которой давно мечтал? Вырвал свой размер? И сразу же побежал на кассу? СТОП! Ни в коем случае не поступай так. Твоя задача – внимательно проверить любую вещь, за которую ты готов заплатить. Возможно, на ней есть какие-то пятна. Возможно, плохо ходят замки или отваливаются пуговицы. Проверьте прочность и надежность швов. И только после этого можешь смело идти и платить за вещь, которую ты держишь в руках.

5. Веришь, что каждая покупка на распродаже выгодна

Вокруг столько маркетинговых уловок, что вестись на них всех не стоит. Ты, скорее всего, покупаешь вещи, пролежавшие немало времени на складе. Кроме того, перед распродажами ряд магазинов обладают свойством искусственно завышать цены, чтобы скидки казались потрясающими.



Не все то скидки, что скидками кажется / Фото Erik Mclean

Поэтому наш тебе совет: не поленись внимательно изучить этикетку с ценниками. Как правило, продавцы не сдирают старые цены, так что можно увидеть, сколько стоила конкретная вещь на самом деле.

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