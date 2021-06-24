В своем последнем видео в инстаграме 38-летний Райан Холл решил проверить, есть ли у него все необходимое, чтобы перевернуть тракторную шину по всей длине футбольного поля. Ему просто захотелось это сделать, поэтому кто мы такие, чтобы ему запрещать?

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"Я никогда раньше не переворачивал покрышку, но решил попробовать это испытание, когда увидел большую покрышку после того, как прогнал Сару на тренировке. Мне было очень весело. Я люблю находить новые вызовы, особенно те, которые сочетают в себе силу и выносливость, как это", – написал он в посте.

Разумеется, говорит Холл, через это испытание он устал, сославшись на кардионагрузку как на ограничивающий фактор.

В конце концов, Холл все же завершил импровизированное испытания за впечатляющие 7 минут и 10 секунд.

Свой пост он завершил, бросив вызов последователям. Все для того, чтобы они сами попробовали его, если в ближайшее время наткнутся на гигантскую шину на ближайшем стадионе.

"Если ты ищешь веселое испытание, попробуй это и назови свое время в комментариях", – написал он.

Смотри, как Райан Холл "гонял" тракторную покрышку по стадиону:

Напомним, что недавно Уилл Смит попытался выполнить упражнение с переворота шины . Однако, когда он взялся за покрышку, уверенность актера быстро перешла в испуг. Для максимального эффекта Уилл Смит показал, как на самом деле чувствовал себя в момент подъема шины. Это не на шутку развеселило пользователей сети.