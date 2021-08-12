В последнем видео на своем канале блогер и бывший моряк ВМС Остин Александр приглашает Джошуа Дэвида, действующего военного "зеленого берета" армии США. Все для того, чтобы принять участие в дуэли на силу, скорость и выносливость.

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Задание состоит из трех испытаний, похожих на перчатку: полоса препятствий "боевой бункер", бег с 20-килограммовой бочкой, а также тяга "саней".

"Мне очень нравится полоса препятствий. Большинство этих препятствий я проходил во время своей военной карьеры. Я абсолютно уверен, что собираюсь бросить Остина в грязь", – подчеркивает Дэвид.

Александр преодолевает полосу препятствий за 1:55, а Дэвиду нужно 2:18, чтобы добраться до конца. Здесь в Александра было преимущество на домашнем корте, ведь он сам работал над этим полем. Но следующий этап несколько уравновешивает их шансы.

Задача: пробежать с 20-килограммовой бочкой 68 метров на скорость.

"Я этого боюсь. Это будет жестоко", – говорит Александр.

Однако он вырывается и снова обыгрывает Дэвида. А это значит, что ему необходимо сделать все возможное для того, чтобы хотя бы в третьем этапе победить. В нем на ребят ждет тяга "саней" с отягощением.

Смотри, как ветеран ВМС США и "зеленый берет" проходят мощный вызов:

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