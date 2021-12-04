Как определить, что тебе лгут: 6 проверенных признаков

Никто не хочет, чтобы ему лгали. Но, к сожалению, это происходит с каждым из нас. Так что лучшее, что ты можешь сделать, – научиться разоблачать ложь. А мы расскажем, как это делать.

Как показывает практика, существует по меньшей мере несколько признаков, которые позволят определить, что тебе врут. На них мы и рекомендуем обратить внимание.

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1. Зрительный контакт

Лжецы всегда избегают прямых взглядов в глаза, говоря ложь. Они будут отводить глаза и смотреть куда-нибудь. А еще они могут часто моргать или концентрировать взгляд в какой-нибудь невидимой точке.

2. Язык тела

Язык тела человека может многое рассказать о нем. Лжец обычно остается замкнутым. Он будет прятать руки или даже нервно постукивать ногами. Странное облизывание или прищелкивание губ – еще один признак того, что человек не говорит тебе правду.



Следует обратить внимание на язык тела своего собеседника / Фото LinkedIn Sales Solutions

3. Меняет тему

Лжец всегда будет пытаться изменить текущую тему. Он чувствует себя уязвимым, когда лжет. Поэтому будет делать все для того, чтобы перевести твое внимание в другое русло. Это позволит подавать новую порцию лжи, не раскрывая правду.

4. Всегда обороняется

Когда ты говоришь лжецу о возможной правде, он начинает защищаться и атаковать тебя. Такие личности занимают чрезмерную оборонительную позицию и отказываются отвечать на какие-либо вопросы. А еще такие люди пытаются сместить акценты на твою сторону, чтобы виновным чувствовал себя именно ты.

5. Повышенная потливость

Лжецы будут чрезмерно потеть, потому что они испытывают стресс и тревогу, когда говорят ложь. Потоотделение свидетельствует, что человек переживает и, вероятно, избегает правды.



Лжецы переживают и чрезмерно потеют / Фото Aarón Blanco Tejedor

6. Медленное дыхание

Во время лжи люди склонны дышать тяжело и медленно. Их дыхание становится поверхностным, ведь частота сердечных сокращений резко увеличивается, когда они нервничают или переживают стресс. Так что твоя бдительность позволит определить, врут ли тебе в конкретный момент.

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Конечно же, есть люди, умеющие искусно скрывать ложь. Но большинству это не под силу. Мы рекомендуем внимательнее присмотреться к своему собеседнику. Может быть, он не полностью искренний с тобой.