Ревность бывает двух видов: здоровая и нездоровая. Если в ваших отношениях нездоровая ревность, излучающая только негатив, эти советы могут помочь справиться с ней. Итак, возьми их на вооружение.

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1. Прояви первопричину

Если ревность сильная, важно выяснить ее первопричину. Это чувство по большей части возникает только тогда, когда есть неуверенность. Так что тебе нужно понять, не кроется ли причина именно в тебе и самовосприятии.

По всей вероятности, ты считаешь ее слишком красивой для себя. Видишь в каждом ее жесте потенциальную измену.



Стоит определить первопричину твоей ревности / Фото Milan Popovic

2. Завоюй доверие

Это основа любых отношений. Ты должен работать над укреплением доверия, чтобы поддерживать здоровые отношения. Не лги о том, где находишься или с кем проводишь время.

Когда ты лжешь об этих мелочах, а твоя партнерша улавливает неискренность, доверие угасает.

3. Здоровая привязанность

Необходимо также развивать здоровую привязанность. Вы проводите время вместе, общаетесь, проявляете расположение. Если есть опасность этой привязанности, ты должен обратить внимание на "слона в лавке".

4. Определи, оскорбляет ли ревность

Твоя партнерша или ты ревнуешь? Прекрасно. Но бывает ли это когда-нибудь обидным? Если это так, пора отметить этот момент. Вы вдвоем должны контролировать свои эмоции, не пытаться оскорблять друг друга и засыпать безосновательными обвинениями.

Если не обратить на это внимания, то есть все шансы, что отношения скоро разрушатся. А все потому, что вас будут объединять только конфликты и скандалы.



Следует понимать, как ревность влияет на ваши отношения / Фото Priscilla Du Preez

5. Разберись с ревностью

Сначала нужно разобраться с ревностью. Начни с признания того факта, что это разрушает ваши отношения. Удерживайся от шпионажа, разговаривайте друг с другом с холодным умом, а также помни, что подорвать доверие значительно легче.

Запомни себе раз и навсегда: ты не можешь целиком и полностью контролировать свою партнершу. Так что стоит просто установить приемлемые границы, которые будут устраивать вас обоих.

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