Вот пять распространённых ошибок в социальных сетях. Они могут повредить твоим отношениям. Самое лучшее то, что над ними ты можешь легко поработать.

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1. Чрезмерный обмен информацией

Постоянный обмен интимными подробностями о твоих отношениях, личную жизнь или твою партнершу без ее согласия может быть неудобным и навязчивым. Ты можешь быть любителем социальных сетей, но ты не можешь заставить другого человека быть таким же. Уважай конфиденциальность твоей партнерши и убедись, что то, что ты публикуешь, не пересекает ее границ.

2. Публичные споры

Выносить личные споры на публику в социальных сетях – это рецепт крушения. Это не что иное, как вынос грязного белья на публику. Это также вызывает нежелательные мнения и суждения со стороны ваших онлайн-друзей и подписчиков. Разрешайте конфликты приватно и с уважением.

3. Сравнивать свои отношения

Сравнение твоих отношений с теми, которые ты видишь в социальных сетях, может привести к ощущению неадекватности или ревности. Чаще всего то, что ты видишь в социальных сетях, сильно отличается от реальности. Ты видишь только яркие моменты, а не то, что происходит за кулисами отношений.



Не стоит сравнивать свои отношения с другими / Фото lookstudio

4. Игнорирование взаимодействия вне сети

Если ты предпочитаешь телефон или социальные сети, а не качественное времяпрепровождение со своей партнершей, это может привести к ощущению пренебрежения и удаления в ваших отношениях. Приложи усилия, чтобы присутствовать и быть вовлеченным во время общения с глазу на глаз.

5. Флирт или чрезмерная симпатия

Флиртовое поведение с другими или чрезмерное пристрастие и комментирование сообщений потенциальных романтических интересов может уменьшить доверие в твоих нынешних отношениях. Поддерживай четкие границы, чтобы сохранить доверие и уважение.

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Твое поведение в социальных сетях может повлиять на отношения. Итак, позаботься, чтобы ты не делал ничего такого, чтобы не навредить вашей паре.