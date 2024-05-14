Теперь он побеждает в ультратриатлоне, занимается бегом, плаванием и боевыми искусствами. Знакомьтесь – это 28-летний Джонатан Перез, который преодолел свой лишний вес.

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Похудеть вдвое и выиграть триатлон – возможно

Во время пандемии Перез не вел активный образ жизни, но пытался как-то двигаться. В конце концов как-то он обнаружил, что едва втискивается в одежду XXXL, а на весах показывает уже более 180 килограммов.

Во время пандемии я выпивал около 12 банок пива и три бутылки водки в неделю,

– рассказал он журналистам.

И при этом совершенно не волновался, поскольку раньше никогда не имел проблем со здоровьем. Вот так и жил – на выпивке и еде из пиццерии, которую забирал возле своего дома в Пуэрто-Рико. А еще и перекусы себе делал шоколадом и картофельными чипсами.

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Перез нашел внутреннюю мотивацию вернуть себя к состоянию, в котором был раньше, но обнаружил, что не может выйти из затруднительного положения с помощью диеты.

Я перепробовал много диет. Иногда я тренировался по три часа в день. Я пытался достичь всего естественным путем,

– вспоминал он.

Но не удавалось. Тогда мужчина наскреб 10 000 долларов на операцию по удалению желудочного рукава в Мексике.

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Теперь он питается полноценной домашней едой, богатой на белок, и потерял колоссальную половину своего веса, легко вписываясь в средний размер.

Я не мог поверить в то, что происходит. Раньше я ненавидел фотографии, теперь я много фотографируюсь. Я не привык видеть нового себя,

– сказал Перез.

Свой первый ультратриатлон он выиграл в апреле, хотя первое место даже не ставил себе как цель.