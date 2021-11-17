В своем последнем видео бодибилдер и блогер Ассель Свид вместе с группой других спортсменов MyProtein едут в Сан-Франциско, чтобы лично пережить Адскую неделю. Айда смотреть, справится ли он с непростой задачей.

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Бодибилдер попытался пережить Адскую неделю

И здесь нет никакого упрощения или поблажек: часть "разминки" состоит из трех полных часов отжиманий, бега, основных упражнений, таких как медвежье ползание, а также ледяных ванн.

Ключевым моментом номер один, который я вынес из ледяных ванн, является то, что они помогают формировать вашу психическую силу. Это буквально все в вашей голове,

– говорит Свид.

Затем был стандартный фитнес-тест, используемый морскими котиками и уже знакомый большинству спортсменов: 2 минуты отжиманий, 2 минуты приседаний, 2 минуты скручиваний, максимально последовательных повторений подтягиваний и забег на 1,6 километра. Плавание на этот раз не было.

Забег был столь сложным, потому что, имейте в виду, мы насквозь промокли, на нас много грязи, у нас тяжелые ботинки и мокрое снаряжение. Это было буквально, словно пробежать дистанцию ​​с 25-килограммовым жилетом,

– говорит он.

Смотри, как Ассель Свид справляется с Адской неделей:

Без отдыха они перешли к тактическим тренировкам, которые включали упражнения: ношение мешков с песком, армейские ползания, групповые ноши и даже больше ледяных ванн.

Я думаю, это дает вам огромный жизненный урок. Вы должны окружить себя единомышленниками, сильными людьми, и что бы ни случилось в жизни, вы должны просто продолжать идти... Вы должны подталкивать себя и копать глубоко. Я никогда не думал, что смогу пройти через это,

– признается наш герой.

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