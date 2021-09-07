Парень украл Chevrolet Corvette C8 из-под носа продавца: дерзкий поступок удалось снять

О кражах автомобилей мы слышим регулярно. Но эта превзошла всех. Ведь просто украсть суперкар из-под носа продавца – та еще дерзость.

Как выяснилось, некоторые люди готовы на что угодно, чтобы стать владельцами новенького Chevrolet Corvette C8. Вот наш герой, которого скорее хочется назвать антигероем, решил просто похитить его из дилерского центра.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

На видео, которое выложили в сеть, мы можем увидеть, пожалуй, худший кошмар продавца автомобилей. Сам ролик снял один из сотрудников. Итак, потенциальный владелец Chevrolet Corvette C8 решил просто скрыться на автомобиле из салона. А произошло это в представительстве автопроизводителя, в Вирджинии.

Впрочем, к счастью, для самого продавца, автомобиль удалось вернуть после очень короткой погони. Она, к слову, закончилась за квартал от автосалона. Отобрать автомобиль в горе-угонщика удалось благодаря тому, что сотрудник дилерского центра сразу же позвонил в полицию. Его быстрая реакция, а также полицейские, которые работают на совесть, позволили избежать сказочных убытков.

Смотри на видео, как горе-вор крадет Chevrolet Corvette C8:

Заметим, что Chevrolet Corvette C8 – дефицитный автомобиль. Поэтому для его приобретения нужно простоять в достаточно длинной очереди. А те дилерские центры, которым удалось выхватить новинку, продают ее с неслыханной наценкой.

Новенький Chevrolet Corvette C8 – отличное авто. Оно оснащено 6,2-литровым двигателем V8, который выдает 495 "лошадок". Этот классический двигатель с толкателем сочетается со сложной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Все для того, чтобы автомобиль разменивали первую "сотню" за 2,9 секунды!

Это интересно Победитель по жизни: роскошное Ferrari застряло между домами в Италии – смешное видео

Мы же призываем не пытаться повторить нечто подобное. Помни о том что за подобный поступок светит довольно серьезный срок. Если тебе очень хочется украсть машину, то сделай это хотя бы в GTA. Для твоей же безопасности!