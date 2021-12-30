Как пережить спор с девушкой, чтобы избежать скандала: простой метод

Нужно раз и навсегда запомнить, что идеальных отношений нет. Но мы можем сделать их близкими к идеалу. На этот раз расскажем, как пережить ссору.

Консультантка по парам Кари Руснак поделилась в блоге Psychology Today несколькими приемами от эксперта Джона Готтмана. Их можно использовать, чтобы мелкие споры не переросли в ссоры, которые могут подвергнуть угрозе отношения.

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Каждый из нас знает, как легко можно ни из чего сделать реальную драму. Неудивительно, что иногда незначительные споры могут заканчиваться криком, гневом, а также бешеным скандалом. Все это эксперты называют "эмоциональным наводнением".

Чтобы этого не произошло, Готтман создал серию техник, позволяющих парам научиться спорить. Есть способ, который можно практиковать в любое время. И именно на нем мы предлагаем сосредоточить внимание.

Как научиться правильно спорить

Хитрость этого трюка кроется в том, чтобы уделить время себе и поразмыслить. Когда обсуждение начинает разгораться, достаточно, чтобы один из двух произнес ранее согласованное стоп-слово и прекратил все. После этого следует выполнить действия, описанные ниже.

Найдите время, согласованное обоими, – это может быть полчаса, час и т.д. В это время отключитесь от всего, а также проводите время по отдельности. Вы можете слушать музыку, смотрите сериалы, занимайтесь хобби. Главное – не зацикливаться на обсуждении или самой проблеме. В установленное время вы должны вернуться на место встречи и, если вы готовы поговорить, сделайте это. Если вам нужно больше времени, вы можете сказать об этом и должны дать его, если это просят. Когда вы снова заговорите, начните с того, чтобы выразить, что вы чувствуете и что вам нужно. Главное здесь – начать с малого и не возвращаться к тому месту, где вы остановились, потому что именно этого пытаетесь избежать.



Вам нужно провести немного времени по отдельности, чтобы избежать скандала / Иллюстрация mohamed_hassan

Таким образом, более спокойными, вы сможете лучше понять, в чем состоит настоящая проблема, и сформулировать свои чувства и потребности яснее и точнее и, таким образом, избежать конфликтов.

Очень важно в этом случае не только выговориться, но и слушать свою возлюбленную. Если ты чего-то не понимаешь – не бойся переспрашивать. Это позволит лучше проникнуться ситуацией, а также найти оптимальное решение.

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Возьми на вооружение этот метод, чтобы спор не превращался в скандал. С его помощью можно сделать все возможное, чтобы ваши отношения были счастливы и имели возможность расти с каждым днем.