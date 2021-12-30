Консультантка з пар Карі Руснак поділилася у блозі Psychology Today кількома прийомами від експерта Джона Готтмана. Їх можна використовувати, щоб дрібні суперечки не переросли у сварки, які можуть поставити під загрозу стосунки.

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Кожен з нас знає, наскільки легко можна ні з чого створити справжню драму. Тож не дивно, що іноді незначні суперечки можуть закінчуватися криком, гнівом, а також шаленим скандалом. Усе це експерти називають "емоційною повінню".

Щоб цього не сталося, Готтман створив серію технік, які дозволяють парам навчитися сперечатися. Є метод, який можна практикувати у будь-який час. І саме на ньому ми пропонуємо зосередити твою увагу.

Як навчитися правильно сперечатися

Хитрість цього трюку криється в тому, щоб приділити час собі та поміркувати. Коли обговорення починає розпалюватися, достатньо, щоб один з двох вимовив раніше узгоджене стоп-слово та припинив усе. Після цього потрібно виконати дії, описані нижче.

Знайдіть час, узгоджений обома, – це може бути пів години, година тощо. У цей час відключіться від усього, а також проводьте час окремо. Ви можете слухати музику, дивіться серіали, займайтеся хобі. Головне – не зациклюватися на обговоренні або самій проблемі. У встановлений час ви повинні повернутися до місця зустрічі і, якщо ви готові поговорити, зробіть це. Якщо вам потрібно більше часу, ви можете сказати про це і повинні дати його, якщо про це просять. Коли ви знову заговорите, почніть з того, щоб висловити, що ви відчуваєте і що вам потрібно. Головне тут – почати з малого та не повертатися до того місця, де ви зупинилися, бо саме цього намагаєтеся уникнути.



Вам потрібно провести трохи часу окремо, щоб уникнути скандалу / Ілюстрація mohamed_hassan

Таким чином, більш спокійними, ви зможете краще зрозуміти, в чому полягає справжня проблема, і сформулювати свої почуття та потреби ясніше та точніше і, таким чином, уникнути конфліктів.

Надзвичайно важливо у цьому випадку не лише виговоритися, а й слухати свою кохану. Якщо ти чогось не розумієш – не бійся перепитувати. Це дозволить краще проникнутися ситуацією, а також знайти оптимальне рішення.

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Візьми на озброєння цей метод, щоб суперечка не перетворювалася на скандал. З його допомогою можна зробити все можливе для того, щоб ваші стосунки були щасливими та мали можливість рости з кожним днем.