Эффектные кадры Сабрина Салерно сделала в бассейне. И, конечно, на ней только купальник. Неудивительно, что подписчики не только засыпали ее лайками, но и комментариями.

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"Давным-давно...", – написала Сабрина под публикацией.

Поклонники Сабрины были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно лови лучшие из них:

"Красивая Сабрина";

"Чрезвычайно красивая итальянская королева";

"Невероятно сексуальная";

"Бесконечная красота";

"Ты завораживаешь каждого";

"Я в восторге от тебя";

"Ты напоминаешь мне лето";

"Настоящее шоу";

"Всегда привлекательная и желанная".



Сабрина Салерно порадовала подписчиков соблазнительными фото / Фото из инстаграма Салерно



Сабрина Салерно порадовала подписчиков соблазнительными фото / Фото из инстаграма Салерно



Сабрина Салерно порадовала подписчиков соблазнительными фото / Фото из инстаграма Салерно

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