Вокруг темы белков идут настоящие дискуссии. Оно и неудивительно, ведь никто точно не может сказать, сколько их должно быть в твоем рационе. Особенно остро споры проходят, когда речь идет о вопросах, связанных с набором мышечной массы.

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К счастью, есть специалисты, делящиеся полезной информацией. На ютьюб-канале "Спроси тренера" ​​появился ролик , в котором рассказывается о том, как высчитать суточную норму белка. Айда делать это вместе с Men 24!

От одного до трех граммов

"Нюансы белка заключаются в том, что есть определенные разногласия во мнениях о его норме. Кто-то говорит, что достаточно одного грамма белка на килограмм веса, кто-то говорит, что – двоих, а кто-то вообще, что трех мало", – отмечает тренер.

Если тебе кажется, что диапазон слишком широк, то ничего страшного. Он, уверяет тренер, оправдан тем, что все мы – разные!

Например, если это девушка, у которой нет больших физических нагрузок, то в принципе ей будет достаточно одного грамма белка на килограмм веса. Но если это профессиональный спортсмен, который, к тому же, занимается силовым видом спорта и принимает фармакологию, то конечно же, он может потреблять и три грамма на килограмм веса,

– подчеркивает он.

Сам же тренер рекомендует потреблять около 2 грамма белка на килограмм веса.



Количество необходимого белка – вопрос индивидуальный / Фото Priscilla Du Preez

Происхождение белка

Также есть нюанс, какие именно белки считать, ведь есть животные белки, а также растительные. Веганы, конечно же, скажут, что нужно учитывать все, и особой разницы нет. Но я скажу, что разница все-таки есть: в зависимости от того, какие именно белки вы считаете, будет зависеть ваша суточная норма,

– отмечает эксперт.

Он добавляет, что в своем рационе учитывают только белки животного происхождения. Если же ты планируешь учитывать и животного, и растительного, то твоя суточная норма может возрасти от 2 до 2,5 грамма белка на килограмм веса.

Процент жира

Также есть маленький аспект с процентом жира. Если вы понимаете, что ваш вес условно за 100 килограммов и многое из этого – жировая ткань. Тогда, конечно, вводить дополнительный жир нет никакой необходимости. Именно поэтому ваша суточная норма может снизиться с 1 грамма до полутора,

– объясняет тренер.



Если ты ешь белок растительного происхождения, то его должно быть больше / Фото VD Photography

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Сколько употреблять белка тебе? Всё зависит от того, какую задачу ты ставишь перед собой. Если речь идет о работе над собственным телом, то старайся употреблять 2 грамма белка на килограмм веса. Если просто поддерживаешь тело в форме, то попробуй сделать так, чтобы в рационе был хотя бы 1 грамм на килограмм.