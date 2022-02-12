Твой рацион должен быть сбалансированным, а также разнообразным. Это особенно важно, когда ты работаешь над собственным телом. Мы же расскажем, на какие продукты следует налегать, чтобы после тренировок твои мышцы только росли.

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Шпинат

Как и многие овощи семейства крестоцветных, шпинат помогает предотвратить воспаление, поскольку содержит витамины B, C и A. Он также обеспечивает 5 граммов белка на чашку и может потребляться разными способами, в том числе в формате смузи, который легко носить с собой.



Шпинат содержит не только белок, но и много витаминов / Фото Louis Hansel

Яйца

Они являются отличным источником белка и дольше сохраняют чувство сытости. Вот почему особенно полезно есть яйца на завтрак после утренней тренировки. Яйца также содержат витамины A, D, E, B12, B6 и K.

Орехи

Орехи содержат много необходимых питательных веществ и микроэлементов, таких как белок, клетчатка и полезные жиры. Все, что тебе нужно, это пригоршня после тренировки, и ты можешь есть ее отдельно, как перекус, добавлять в коктейли, салаты и т.д.



В твоем рационе обязательно должны быть орехи / Фото Alisha Hieb

Банан

Этот фрукт очень богат калием, содержит клетчатку, которая уменьшает приступы голода в течение дня, его легко носить с собой. А еще он отлично подходит для придания вкусу протеиновым коктейлям.

Зеленый чай

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physiology and Behavior, мужчины, употреблявшие 500 миллиграммов экстракта зеленого чая, уменьшали повреждение мышц, связанное с физическими упражнениями. Зеленый чай – хороший источник антиоксидантов и полифенолов, которые помогают регулировать окислительные повреждения, вызванные физическими упражнениями и повседневной деятельностью.



Зеленый чай уменьшает повреждение мышц / Фото Hans Vivek

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