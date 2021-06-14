Еще одна причина бросить курить: по тому, как человек держит сигарету, можно раскрыть его тайны

Курение опасно для твоего здоровья – это факт. Но многие люди, даже зная это, курить продолжают – тоже факт.

Что ж, чтобы узнать человека, который курит, необязательно читать его гороскоп (хотя это тоже интересная тема). Иногда достаточно взглянуть, как он держит сигарету.

Стоит знать Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Интересный психологический тест о курильщиках в картинках

Полвека назад доктор Уильям Нютра составил психологический тест Cigarette Psychology – для курильщиков и их спутников.

Нютра выделил 9 типовых захватов сигареты.

И определил черты характерные для людей, которые отдают предпочтение тому или иному захвату.

Впервые опубликовали этот тест в 1959 году в журнале Caper Magazine.

Страх

Такая особа, словно боится потерять сигарету, в перерывах между затяжками держится за нее обеими руками. Если речь идет о женщине – то именно так же она будет держаться за мужчину.

Скука

Захват №1 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Если во время свидания ты увидел, что девушка вот так держит сигарету – это плохой знак. Для тебя. Ведь ей очень, ну очень скучно.

Интеллект

Захват №2 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Обладатель сего захвата — интеллектуал, мыслящий тип личности, глубокий созерцатель.

Ложь

Захват №3 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Захват ненадежного человека. Человека со слабой волей, на которого нельзя положиться. Да еще и склонного к вранью.

Нервы

Захват №4 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Человек, держащий сигарету вот так – весьма нервный, постоянно пребывающий в напряжении. Зато – прямолинейный, упрямый и упорный.

Приветливость

Захват №5 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Такой захват свойственен человеку приветливому, жизнелюбивому. Он легко сходится с другими людьми. О, еще он любит плотские удовольствия.

Адреналин

Захват №6 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Это – смелый, рисковый человек, фанат адреналина. Он держит сигарету максимально опасным образом, ведь ему нравится играть с огнем (в данном случае — буквально).

Мечты

Захват №7 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

А это – мечтатель. Земные блага, прибыли, расчеты – все это ему мало интересно. Он почти всегда витает в облаках, а то и выше.

Пессимизм

Захват №8 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Такой, знаешь, пессимистичный тип личности. Человек, который перед любым действием заранее будет сокрушаться, что ничего не получилось. А когда все-таки что-то сделает, то опять поноет. Даже если все вполне получилось.

Захват №9 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Это интересно 4 черты характера, которые привлекают женщин словно магнит