Почему чашка кофе иногда делает нас более сонными

Если ты чувствуешь себя сонным и нуждаешься в мгновенном всплеске энергии, вероятнее всего твоим выбором станет чашка ароматного кофе. Однако в долгосрочной перспективе этот любимый многими напиток может иметь обратный эффект.

Тогда сонливое состояние вернется с большей силой и единственным желанием будет как можно быстрее улечься в постель. Почему так происходит – объясняют эксперты.

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Парадокс кофеина

Парадоксальные эффекты кофеина частично связаны с его влиянием на то, что исследователи называют "давлением сна", которое способствует тому, насколько мы становимся сонными в течение дня. Сразу после просыпания в наших телах включается биологические часы, которые впоследствии заставляют нас снова ложиться спать.

Нейробиолог из Университета Джона Хопкинса Сет Блэкшоу объясняет, в течение дня наши клетки и ткани сжигают энергию в виде молекулы, которая называется аденозинтрифосфатом или АТФ. Когда мы думаем, тренируемся или выполняем другие рабочие и повседневные задачи, в качестве побочного продукта наши клетки вырабатывают химическое вещество под названием аденозин. Именно он связывается с рецепторами в головном мозге, делая нас более сонными.

Поскольку химически кофеин очень похож с ним, то он может занимать эти места связывания, предотвращая сочетание аденозина с рецепторами мозга. В результате кофеин временно подавляет давление сна, заставляя человека чувствовать себя энергичным. Между тем аденозин продолжает накапливаться в организме. Как только действие кофеина кончится, ты почувствуешь очень высокий уровень давления сна. И единственный способ от него избавиться, говорит доктор Блэкшоу, это поспать.



Организм адаптируется к кофеину / Фото pexels

Стоит ли увеличивать дозу кофеина

Чем больше кофеина мы употребляем, тем больше формируем к нему толерантность нашего организма. Об этом заявляет профессор кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Вашингтона Марк Стейн. Дело в том, что наша печень способна адаптироваться и вырабатывать белки, которые быстрее расщепляют кофеин. Нечто подобное происходит и с аденозиновыми рецепторами в нашем мозге. Они увеличиваются, вследствие чего могут и в дальнейшем оставаться чувствительными к уровням аденозина. В конечном итоге это негативно скажется на качестве сна, а также вызовет чувство усталости. Кроме того, кофеин также может спровоцировать скачки сахара в крови или же привести к обезвоживанию организма.

Как избавиться от кофеиновой зависимости