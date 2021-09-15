За большинством из таких заявлений стоят откровенные мистификаторы. Но сеть – она ​​такая, все стерпит. Не стерпим мы, и расскажем о нескольких таких мистификациях.

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День без гравитации сделает человека невесомым

Хочешь полетать как Супермен? Без проблем – при определенном расположение планет в космосе на Земле исчезнет сила притяжения, и ты – полетишь. Веришь? И правильно, что не веришь – это миф, который возник где-то в 2014 – 2015.

В сети разлетелась история, что 4 января 2015 года все на Земле ощутят невесомость благодаря редкому расположению планет (кажется, на этот фактор можно списать буквально что угодно).

Что интересно, на "подтверждение" этого "факта" мистификаторы публиковали скриншоты сообщения NASA в твиттере. Но, конечно, в указанный день земное притяжение не претерпело никаких изменений.

Есть только два способа почувствовать невесомость:

Полететь в космос.

Или полететь в самолете порывистыми параболами (в таком случае несколько секунд невесомости тоже будут).



Что реальнее – космический туризм или тунгусские инопланетяне? / Коллаж 24 канала

Инопланетяне взорвали Сибирь

История из 2004 года. Члены российской экспедиции в Сибири сообщили, что нашли загадочное "внеземное устройство" – и не где-нибудь, а на месте загадочного взрыва у Тунгуски.

Действительно, в небе над Сибирью у реки Тунгуска в 1908 году что-то мощно взорвалось, и большинство ученых склоняются к мысли, что это был большой метеорит или астероид.

Сотни квадратных километров леса взрыв тот сравнял с землей, следы разрушений не стерлись до сих пор. Неудивительно, что эта история просто не могла не стать причиной возникновения множества сказаний о причастности к "Тунгусскому метеориту" пришельцев.

Но фейк россиян 2004 года едва ли не самый нелепый – члены экспедиции еще перед ее началом заявили, что едут искать "остатки космического корабля инопланетян".

Стоит ли удивляться, что уже через недельку их "нашли"?

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