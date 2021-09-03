Оказывается, цветы в космосе могут пахнуть по-разному. А бактерии вообще становятся сильнее! Об этих и других интересностях – читай ниже.
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В космосе вода кипит в пузырьке
На Земле вода кипит, образуя тысячи крошечных пузырьков.
- В космосе же кипяток формируется в один большой пузырь.
- А все потому, что невесомость устраняет два основных фактора кипения – плавучесть и конвекцию.
В космосе бактерии становятся более опасными
Большинство бактерий на Земле можно преодолеть антибиотиками.
- В космосе эти же бактерии приобретают незаурядную устойчивость.
- Антибиотики просто не могут в них проникнуть, так как клеточные мембраны становятся толще.
В космосе все иначе, и не только для людей / Фото unsplash
В космосе цветы пахнут не всегда одинаково
На запах цветка влияют земные, скажем и, факторы – температура, влажность и так далее. Так же и в космосе. Но вот странность – один и тот же цветок в космосе может пахнуть по-разному.
- В 1998 году в космос отправили розу Overnight Scentsation. Цветок там действительно производил меньше масел (так как меньшее влияние гравитации), но все же издавал сильный запах.
- Что интересно, этот запах менялся: 4 раза розу брали в полет, и каждый раз она пахла неповторимо.
В космосе газированные напитки действуют на человека иначе
Нулевая гравитация заставляет газовые пузырьки стоять там, где они возникли.
- Газ просто не может подняться в желудок сам, только с жидкостью, так что космонавт не может отрыгнуть газом – только сблевать.
- Вот такие не очень приятные штуки – тоже часть космической жизни.
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