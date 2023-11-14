Ты также можешь чувствовать себя неудобно с человеком, который тебя перебил, и не будет сил слушать его, когда он говорит. Однако часто перебивающие люди даже не осознают, что они это делают, не говоря уже о том, какие последствия это имеет.

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Почему раздражает, когда нас перебивают

По словам Марии Венетис, профессора коммуникации Ратгерского университета в Нью-Джерси, отчасти причина, почему мы испытываем дискомфорт, когда нас перебивают, заключается в том, что мы можем чувствовать, что то, что мы говорим, не принимают во внимание или не придают ему той ценности, которой это заслуживает.

Например, если в разговоре с партнером, где обсуждаются сложные или щекотливые вопросы, один из вас перебивает, другой, скорее всего, почувствует, что его мнение не принимается во внимание. Поэтому один из важнейших советов в разговоре с партнером состоит в том, чтобы никто из вас не перебивал другого, а вы говорили по очереди и уважали время друг друга.

Кроме того, если тебя во время разговора перебивают очень часто, мы с сожалением сообщаем тебе, что существуют также дискриминационные факторы, которые повышают вероятность того, что это будет происходить чаще. Например, через пол, расу или социально-экономический статус. Психологические исследования, такие как "Оценка прерывистого поведения на обучающих конференциях в ординатуре по гендерному признаку", подтвердили, что женщин перебивают значительно чаще, чем мужчин.



Перебивание заставляет нас чувствовать, что наше мнение не важно / Фото yanalya

Если тебя постоянно перебивают, когда ты говоришь, знай, что есть инструменты, которые позволяют уверенно управлять этой тенденцией, не вызывая ссоры или вражды.

1. Сбалансируй контекст

По словам Элейн Свон, эксперта по этикету, прежде чем противостоять прерыванию разговора, важно понять контекст, в котором это происходит, и определить, насколько уместно поднимать этот вопрос или пытаться оставить его без внимания. Например, если это происходит в рабочем контексте, когда перебивший тебя человек является твоим руководителем, возможно, лучше немного подождать, прежде чем сердиться.

Если такое поведение постоянно и ты чувствуешь, что оно является ответом на агрессивные высказывания, ты можешь спокойно поднимать этот вопрос как обратную связь. Но в контексте брани или авторитарного поведения возможно лучше подождать некоторое время, прежде чем усиливать напряженность в окружении.

2. Ключевые фразы

Если ты решил, что пора указать кому-то на то, что он тебя перебивает, ты можешь воспользоваться некоторыми ключевыми фразами, которые не будут восприниматься как агрессивные, но настойчивые, и помогут тебе вернуть ход твоих мыслей на верный путь.

К примеру, ты можешь сказать: "Подождите, пока я закончу свое мнение" или "Теперь вы говорите мне то же самое, я просто хочу закончить свою идею". Такими фразами ты даешь понять собеседнику, что тоже хочешь его выслушать, но тебе важно закончить свое мнение.



Используй фразы для сбалансирования ситуации / Фото yanalya

Даже если перебивают не тебя, а кого-то другого, ты можешь воспользоваться случаем и сказать что-то вроде: "Я хотел бы услышать, что он хочет сказать, а потом выслушать вас". И наоборот, если ты считаешь нужным перебить собеседника, поскольку то, что ты собираешься сказать, срочно или изменяет ход разговора, ты можешь использовать такие фразы, как "Извините, что перебиваю, но это очень важно для того, что вы говорите" или даже спросить: "Могу я перебить вас на минуточку? Я думаю, что мне нужно это уточнить".

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Основной конфликт перебиваний в речи состоит в том, что когда они случаются слишком часто, то могут снизить уверенность человека, его готовность к совместной жизни и даже самооценку. Именно поэтому нам всем важно работать над распознаванием своих речевых паттернов, над тем, как мы слушаем других и как другие слушают нас. Ведь люди заслуживают того, чтобы с их мнением считались.