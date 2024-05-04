Почему пиво вкуснее, когда холодное: ученые обнаружили удивительную причину

Ученые выяснили, почему охлажденная бутылка пива на вкус столь хороша. Они говорят, это связано с тем, как алкоголь ведет себя при разных температурах.

В специально оборудованной лаборатории исследователи измерили "контактный угол" серии растворов, которые содержали различные концентрации этанола (самой распространенной формы алкоголя) в воде.

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Почему пиво вкуснее, когда холодное

Вот так они и смогли получить представление о том, как молекулы в смеси взаимодействуют друг с другом. И оказалось, что:

При низких концентрациях алкоголя этанол образует больше пирамидальных структур вокруг молекул воды.

А когда концентрацию алкоголя увеличили, то этанол начал выстраиваться будто в цепочку.

На эти образования также влияла температура. В пятипроцентных растворах этанола (собственно, как у пива) ученые обнаружили четкое увеличение цепных структур, когда они были охлаждены до 5 градусов по Цельсию.

При комнатной температуре такого не наблюдалось.

Наука объяснила, почему пиво вкуснее, когда холодное / Фото freepik

"Именно поэтому мы пьем холодное пиво", – подытожили исследователи из Китайской академии наук. Результаты исследования опубликованы в журнале Matter.

вывод ученых объясняет, почему профессиональные дегустаторы чувствовали сильный вкус этанола в пиве после того, как оно побывало в холодильнике. Этанол, к слову, имеет горьковатый и слегка сладковатый вкус, и чувствовать его в пиве – это хорошо.

Ученые также уверяют, что их выводы может использовать алкогольная промышленность – чтобы достичь этанолоподобного вкуса с минимально возможной концентрацией алкоголя.

Фанфакт: Coors Brewing Company, которая производит популярное пиво Coors, разработала этикетку, меняющую цвет и указывающую, когда напиток имеет оптимальную температуру для употребления (это около 4 градусов).