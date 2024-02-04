Есть кое-что, о чем мы забываем, что значительно важнее: рост как личности в то же время.

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Важен параллельный рост в паре

В любых отношениях рост и изменения являются фундаментальными для достижения нашего наибольшего потенциала, как личного, так и в паре. Когда это происходит только с одним партнером, динамика между ними меняется. Один человек становится более родительским и воспитывает, а другой становится, так сказать, ребенком в отношениях. Очевидно, что это не может быть здоровым, потому что мешает нам развиваться вместе.

Когда мы не прилагаем усилий, чтобы расти, мы перестаем осознавать свои ошибки и то, как наш способ мышления, говорения или действия влияют на других. И когда это происходит, наши отношения перестают развиваться, они перестают быть зрелыми, и именно другой человек несет всю тяжесть на своих плечах.

В такой ситуации человек, который созревает, в конечном итоге развивает определенную обиду, потому что он становится ответственным за все аспекты пары: от совместной жизни, планов, которые они строят вместе, до попыток правильно общаться. Если это длится слишком долго, отношения, скорее всего, распадутся, потому что ни один из партнеров не находится на том же этапе своей жизни.



Важно, чтобы вы в паре росли и переживали изменения / Фото lookstudio

Как предотвратить расставание

Но можно ли это изменить, и как мы можем предотвратить то, чтобы эта динамика не взяла верх над нашими чувствами? Прежде всего, стоит предположить, что изменения и зрелость являются фундаментальными частями жизни: когда мы переживаем определенные вещи, мы учимся на них, и наш способ видения мира уже не является таким, как раньше. Если это не является общим для нас обоих, это создает дистанцию между нами.

Для того, чтобы у пары было будущее, оба должны быть готовы встретить эти изменения вместе. Это путь постоянного личного переоткрытия, который всегда более терпим, когда его сопровождают. Если мы идем по нему и позволяем партнеру сопровождать нас, наша связь укрепляется, и мы сможем пережить течение времени.

Прежде всего, мы должны отдавать приоритет открытому и честному общению, потому что оно является основой любых отношений. Расскажи человеку, которого ты любишь, о твоих целях, мечтах, стремлениях, а также о твоих страхах и сомнениях. Его точка зрения будет играть важную роль на нашем пути к успеху, а мы сможем помочь ему с его точкой зрения. Таким образом будет создано безопасное пространство, в котором царит полное доверие и взаимопонимание.

Может быть очень полезно найти занятия, которыми мы оба увлечены, чтобы заниматься вместе и мотивировать друг друга к совершенствованию. Это может быть спорт, гончарство или чтение. Любое, что является связью между вами и одновременно заставляет вас учиться чему-то новому. И если есть что-то важное в любых отношениях, то это то, что вы оба берете на себя обязательства продолжать учиться.



У вас обязательно должно быть какое-то общее хобби / Фото freepik

Хотя ты также должен знать, что не вся ваша жизнь должна быть общей. Вы должны иметь индивидуальное пространство, чтобы развиваться как люди в личный способ, понимая, что каждый из вас должен жить собственным опытом, отдаляясь от ревности, зависти или недоверия.

Впоследствии вы сможете вместе отпраздновать ваши достижения и наверстать упущенное. Для этого вам нужно будет найти время, поговорить о ваших отношениях и о том, как вы оба чувствуете, что меняетесь, открыто признать, что в то же время вы также можете чувствовать, что ваши отношения изменились, и поработать над проблемами, которые вам нужно решить, чтобы они не стали еще серьезнее.

Принятие гибкой точки зрения и открытость к изменениям покажет твоей партнерше, что ты понимаешь ее жизненные процессы и, хотя это может быть не всегда легко, ты будешь ее поддерживать. Каждые отношения проходят через разные этапы, и только вместе мы можем преодолеть препятствия на этом пути.

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Только развивая себя как личности, мы можем достичь здоровых отношений, в которых взаимная поддержка – один из фундаментальных столпов. Если вы команда, ваши отношения не должны заканчиваться разрывом.