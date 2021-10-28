Сексолог Джастин Лемиллер провел исследование сексуальных фантазий 4185 американцев. Все для того, чтобы написать книгу "Скажи мне, что хочешь". И, оказалось, что большинство людей частенько фантазировали о сексе за пределами собственного дома.

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Самые распространенные секс-фантазии

90% фантазировали о сексе в отеле;

83% фантазировали о сексе в экзотической атмосфере, например, на пляже;

85% фантазировали о сексе на природе;

77% фантазировали о сексе в автомобиле;

53% фантазировали о сексе в самолете.

Эти цифры свидетельствуют, что транспорт, путешествия и отпуск – обычные вещи, связываемые с сексом. Это может помочь частично объяснить феномен возбуждения в путешествиях.

Когда мы путешествуем, мы склонны нарушать привычную повестку дня, что может создать больше возможностей для возбуждения. Пребывание в новой среде может вызвать состояние генерализованного возбуждения. А оно, в свою очередь, потенциально может усилить сексуальное желание.

К примеру, если в поездке вы занимаетесь активными и увлекательными делами, общее возбуждение может влиять на сексуальное.

Кроме новизны самой среды путешествий, есть новые люди, которых вы видите и встречаете. Вы можете увидеть много привлекательных людей, которых никогда раньше не встречали, что также может вызвать больший сексуальный интерес.



Новая атмосфера и отсутствие стресса вдохновляют на секс / Фото Jeremy Banks

А еще следует понимать, что путешествия и отдых позволяют снижать уровень стресса. А это дарит тебе не только чувство покоя, но и дарит возможность восстановить свою сексуальную жизнь. Ты ведь помнишь, что на твою эрекцию могут влиять, например, переживания, связанные с дедлайнами?

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