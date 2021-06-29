А сегодня, 29 июня, мы будем болеть искреннее всех. Ведь вечером, в 22 часов по Киеву, сборная Украины сойдется в поединке со Швецией в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу!

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Нужно ли сдерживать эмоции, чтобы не сорвать голос во время крика

Да, если, например, ты – профессиональный певец, и имеешь нужные навыки. Если же нет – лучше кричи во все легкие !

Именно при таких условиях давление на голосовые связки уравновесится, а риск сорвать голос – минимизируется.

Еще один совет в тему: не кричи просто так – кричи адресно.

Например, к судье, к футболисту, который удачно или неудачно сыграл.

Только не кричи на соседа – могут быть последствия.

И не кричи каждый день – связи могут переутомиться, а потом сорваться в совершенно неожиданную минуту и ​​от простого "ой".



Давайте за Украину кричать правильно – и на все легкие / Фото unsplash

Как получить максимальное удовольствие от громкого переживание

А теперь – внимание: если ты хочешь получить максимальный кайф от крика, болея за любимую команду – не кури перед матчем.

В противном случае ты просто рискуешь получить воспаление голосовых связок.

О, и не употребляй спиртных напитков – отложи это на послефутбольное время.

Если советы не помогли, или ты их не придерживался и таки сорвал голос – просто помолчи.

Дня два или три. И, конечно же, обратись к врачу!

А теперь – ожидаем матч и настраиваемся на... На искреннее боление!