Чтобы помочь своему автомобилю пережить жаркие летние дни, посмотри на эти 10 советов. Как минимум – порадуешься, что ты все это уже сделал, или же увидишь что-то такое, что ненароком пропустил.

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10 летних проверок автомобиля

Шины. Если ты используешь зимние шины, то, очевидно, пришло время заменить их на всесезонные или летние – они более жесткие и лучше держат дорогу на горячем асфальте. Не менее важна ротация шин – передних и задних. Это позволит уменьшить расход горючего, а также повысить производительность и безопасность автомобиля в условиях теплого климата. Ну, и следи за давлением в шинах, ведь повышение температуры может привести к повышению давления (на 1 или 2 PSI на каждые 6 градусов повышения температуры). Соответственно, недокачанные шины вызовут чрезмерное давление на боковины, а перекачанные негативно повлияют на производительность и даже могут привести к разрыву.

Если ты используешь зимние шины, то, очевидно, пришло время заменить их на всесезонные или летние – они более жесткие и лучше держат дорогу на горячем асфальте. Не менее важна ротация шин – передних и задних. Это позволит уменьшить расход горючего, а также повысить производительность и безопасность автомобиля в условиях теплого климата. Ну, и следи за давлением в шинах, ведь повышение температуры может привести к повышению давления (на 1 или 2 PSI на каждые 6 градусов повышения температуры). Соответственно, недокачанные шины вызовут чрезмерное давление на боковины, а перекачанные негативно повлияют на производительность и даже могут привести к разрыву. Кондиционер. Надо убедиться, что он функционирует должным образом и подает прохладный воздух в салон. Если нет, возможно, нужно будет долить хладагент. Крайняя мера – полная эвакуация жидкости и дозаправка у механика.

Надо убедиться, что он функционирует должным образом и подает прохладный воздух в салон. Если нет, возможно, нужно будет долить хладагент. Крайняя мера – полная эвакуация жидкости и дозаправка у механика. Фильтры. Нужно убедиться, что поток воздуха к двигателю и салону является чистым – для твоего здоровья и автомобиля. Посмотри на воздушный фильтр салона и проверь, нет ли на нем признаков обесцвечивания или влажности. Проверь также воздушный фильтр двигателя. Чистый фильтр также улучшит пробег топлива.

Нужно убедиться, что поток воздуха к двигателю и салону является чистым – для твоего здоровья и автомобиля. Посмотри на воздушный фильтр салона и проверь, нет ли на нем признаков обесцвечивания или влажности. Проверь также воздушный фильтр двигателя. Чистый фильтр также улучшит пробег топлива. Жидкости. Регулярно проверяй уровень масла и другие жизненно важные жидкости, от которых зависит работа двигателя. Летом стоит обратить особое внимание на уровень охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев. Также надо проверить трансмиссионную и тормозную жидкости.

Регулярно проверяй уровень масла и другие жизненно важные жидкости, от которых зависит работа двигателя. Летом стоит обратить особое внимание на уровень охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев. Также надо проверить трансмиссионную и тормозную жидкости. Аккумулятор. На жаркой парковке или заснеженной обочине, в любом месте разряженный аккумулятор – это кошмар. А летние месяцы могут быть тяжелыми для зарядной системы из-за нагрузки от кондиционера, вентиляторов, даже аудиосистемы, которая соревнуется с внешним шумом. Поэтому осмотри аккумулятор на наличие каких-либо признаков износа. Проверь его дату и подумай о замене, если он устаревший (более 4 лет).

Кое-что с авто ты можешь сделать сам для подготовки к лету, а с чем-то надо будет обратиться к профи / Фото standret@freepik