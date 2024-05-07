Чтобы помочь своему автомобилю пережить жаркие летние дни, посмотри на эти 10 советов. Как минимум – порадуешься, что ты все это уже сделал, или же увидишь что-то такое, что ненароком пропустил.
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10 летних проверок автомобиля
- Шины. Если ты используешь зимние шины, то, очевидно, пришло время заменить их на всесезонные или летние – они более жесткие и лучше держат дорогу на горячем асфальте. Не менее важна ротация шин – передних и задних. Это позволит уменьшить расход горючего, а также повысить производительность и безопасность автомобиля в условиях теплого климата. Ну, и следи за давлением в шинах, ведь повышение температуры может привести к повышению давления (на 1 или 2 PSI на каждые 6 градусов повышения температуры). Соответственно, недокачанные шины вызовут чрезмерное давление на боковины, а перекачанные негативно повлияют на производительность и даже могут привести к разрыву.
- Кондиционер. Надо убедиться, что он функционирует должным образом и подает прохладный воздух в салон. Если нет, возможно, нужно будет долить хладагент. Крайняя мера – полная эвакуация жидкости и дозаправка у механика.
- Фильтры. Нужно убедиться, что поток воздуха к двигателю и салону является чистым – для твоего здоровья и автомобиля. Посмотри на воздушный фильтр салона и проверь, нет ли на нем признаков обесцвечивания или влажности. Проверь также воздушный фильтр двигателя. Чистый фильтр также улучшит пробег топлива.
- Жидкости. Регулярно проверяй уровень масла и другие жизненно важные жидкости, от которых зависит работа двигателя. Летом стоит обратить особое внимание на уровень охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев. Также надо проверить трансмиссионную и тормозную жидкости.
- Аккумулятор. На жаркой парковке или заснеженной обочине, в любом месте разряженный аккумулятор – это кошмар. А летние месяцы могут быть тяжелыми для зарядной системы из-за нагрузки от кондиционера, вентиляторов, даже аудиосистемы, которая соревнуется с внешним шумом. Поэтому осмотри аккумулятор на наличие каких-либо признаков износа. Проверь его дату и подумай о замене, если он устаревший (более 4 лет).
Кое-что с авто ты можешь сделать сам для подготовки к лету, а с чем-то надо будет обратиться к профи / Фото standret@freepik
- Тормоза. Зима плохо влияет на тормоза, поэтому перед летом надо убедиться, что они в порядке. Механики и автомастерские, которые предлагают проверку тормозов, есть везде. Они осмотрят тормозные колодки и роторы и сообщат, нуждаются ли они в замене.
- Покрытие. Лакокрасочное покрытие автомобиля не очень любит летнюю жару. Длительное воздействие солнечных лучей может вызвать выцветание, высыхания и даже трещины. Надо позаботиться о парковке в гараже или хотя бы в тенистом месте. Также стоит подумать о восковом покрытии с защитой от ультрафиолетового излучения.
- Стеклоочистители. Постоянное вытирание снега и льда зимой, не говоря уже о песке и соли, могло привести к тому, что стеклоочистителям осталось недолго. Изношенные дворники оставляют полосы, а ты не захочешь их видеть во время летнего дождя. Дворники легко заменить, и они значительно улучшат видимость.
- Выживание. Защити себя и свою семью от неизвестности, держи в машине набор для выживания. Это про аптечку, фонарики, одеяла, воду, запасное колесо, также и страховку на случай поломки на дороге.
- Привычки. Это тоже важный пункт, ведь вождение зимой и летом может кардинально отличаться. Зимой ты сосредоточен преимущественно на условиях, например, гололеде. Летом же – это пробки, иногда вызванные строительством и дорожными работами. Летом также возрастает активность пешеходов на улицах, велосипедистов и самокатистов. Поэтому повышай свой уровень осторожности.