Если ты не сделаешь все это правильно, ты не получишь полноценного отдыха и проснешься еще больше уставшим, чем был до того, как лег спать. Потому что ночью твой организм делает многое. Пока ты спишь, твое тело восстанавливает себя, пополняет уровень энергии и позволяет расслабиться мозгу.

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Некоторые исследования даже утверждают, что сон помогает контролировать вес. Если ты не отдыхаешь должным образом, отрицательные последствия недосыпания или плохого сна многочисленны. Ты не только будешь истощен в течение дня, но и не сможешь нормально мыслить. В самом худшем случае у тебя даже появятся загадочные непонятные боли.

Какая лучшая поза для сна?

Большинство взрослых людей уже страдали от боли в шее или спине в разные периоды своей жизни и иногда настолько привыкают к этим дискомфортным ощущениям, что мирятся с такой жизнью и больше не пытаются ничего сделать, чтобы изменить ее. Эти боли вызваны многими разными факторами, с которыми ты можешь что-то сделать. Ты даже можешь уйти от них, если будете правильно спать.

По мнению экспертов, качество и количество часов сна очень важны для поддержания хорошего психического и физического здоровья, но то, как ты спишь, тоже очень важно, особенно когда речь идет об избегании боли и травм. По словам Винь Фома, физиотерапевта ASYSTEM, лучшая поза для сна может отличаться от человека к человеку. Но правильная поза может изменить твою жизнь, особенно если ты спортсмен или любишь заниматься спортом, а боли в шее и спине часто мешают тебе делать это должным образом.



Поза, в которой ты спишь, оказывает влияние на отдых ночью / Wayhomestudio

Эксперт объясняет, что для большинства людей лучше спать на боку. При этом следует чередовать обе стороны и регулярно поворачиваться во избежание напряжения. Если ты спишь только на одной стороне, ты можешь обнаружить, что одна сторона твоего тела в целом более напряжена, чем другая.

Как найти правильное положение для сна

Чтобы найти правильную позу для сна, нужно принять во внимание деятельность, которую ты выполняешь в течение дня, и сторону тела, которую ты используешь больше всего. Преимущественно желательно спать на противоположной стороне. Это снимает нагрузку с мышц и конечностей, наиболее работающих в течение дня, и позволяет им больше расслабиться.

Какие позы для сна неправильны?

По словам Фамма, разные позы работают для разных людей, но в общем, если ты страдаешь от боли в шее, худшая позиция для сна – на животе, поскольку ты склонен поворачивать голову в сторону, что со временем может привести к более серьезным болям и проблемам.

Но если ты страдаешь от боли в спине, сон на спине – не самый лучший вариант, особенно если твой матрас не имеет достаточной поддержки. А все потому, что большинство людей склонны переносить больший вес на бедра, из-за чего матрас прогибается, и ты в результате спишь в V-образном положении.

Какая позиция для сна самая удобная?

Фам добавляет, что использование "аксессуаров" может окупиться и помочь тебе найти самую удобную позу для сна. Эксперт подразумевает вовсе не маску для глаз или забавную пижаму, а дополнительную подушку или матрас, которые действительно помогут тебе хорошо высыпаться и поддерживать хорошую осанку ночью.

Правильное снаряжение не даст тебе перенапрягать одну сторону тела и просыпаться от боли. Есть особые подушки для поддержания шейки в подходящем положении ночкой. Если у тебя очень болит спина, очень полезно подкладывать подушки под спину и колени.



После просыпания обязательно следует делать растяжку / Фото Freepik

Не забывай потянуться, когда просыпаешься

Независимо от того, хорошо ты спишь или плохо, важно начинать день с нескольких хороших растяжек. Сконцентрируйся на раскрытии грудной клетки. Вытяни спину и пошевели шеей. Это поможет тебе исправить осанку и предотвратить возникновение боли в ранние утренние часы.

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Воспользуйся этими советами, чтобы проснуться бодрым на следующее утро. Гарантируем, твои шея и спина будут тебе благодарны!

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