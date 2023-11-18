Технологии уже навсегда изменили опыт поиска любви. И хотя свайп в тиндере, появившийся десять лет назад, стал символом новой эры знакомств через интернет, в определенном смысле большим изменением стало происходящее после знакомства: текстинг.

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Большинство романтических отношений сейчас начинаются в письменном цифровом общении, прежде чем они мигрируют в офлайн. Так что самое важное, когда твоя партнерша или партнер в общении решают, стоит ли с тобой встречаться, а потом, возможно, целоваться, знакомиться с родителями, создавать семью и так далее – это то, насколько хорошо ты умеешь писать текстовые сообщения.

Текстинг и ИИ: можно ли получить помощь в знакомствах

Теперь для этого есть искусственный интеллект. Например, приложение Rizz позиционирует себя как "ассистент для знакомств", который "генерирует интересные вводные сообщения" для приложений для знакомств и создает "адаптированные ответы" в общении с потенциальной парой. Другие приложения с ИИ, такие как YourMove и Winggg, делают схожие заявления, но Rizz, похоже, пока лидирует в этой категории.

Rizz доступен для устройств Apple и Android, есть недельная бесплатная пробная версия, а дальше пользование обойдется в 70 долларов в год. Приложение предлагает несколько вариантов, чтобы улучшить твою цифровую игру.

Пользователи могут испытать универсальные фразы для знакомства одним нажатием кнопки.

Либо генерировать персонализированные сообщения, загрузив тот или иной профиль из приложения для знакомств.

А также могут получать ответы на скриншот или транскрипт текстового разговора на лету.

Подобные приложения точно будут иметь пользователя. Скажем, на Reddit есть сообщество тиндеровцев, в котором – более 5 миллионов человек. И большинство из них там только для того, чтобы делиться скриншотами и просить о помощи с вопросами вроде "а как мне здесь ответить?"

У нас же вопрос другой: способен ли искусственный интеллект играть в эту игру?



ИИ может предложить набор стандартных фраз для начала текстового разговора / Фото drobotdean@freepik

Журналистка Рэи Витте попыталась ответить на этот вопрос, практически применив вышеупомянутое приложение. Вот такой у нее был профиль на сайте знакомств:

"Я болтлива, но умею слушать. Хотела бы закончить жизнь в моногамных отношениях и чтобы ты был открыт к этому, но я не очень люблю брак. Предпочитаю встречаться с кем-то, кто уже имеет определенный опыт и глубоко осознает, чего хочет. Я высокая, и было бы хорошо, если бы ты тоже был высоким. Я зарабатываю на жизнь словами, поэтому четкое общение – мой приоритет. Очень люблю искать новые способы расслабиться и люблю гулять под солнцем. Ненавижу реалити-шоу. Вакцинирована. Не люблю Трампа. Ищу: холостых, свидания, веселого, чувственного. Интересы: писать, музыка, пляж, бассейны, вино, прогулки, мороженое".

Итак, как бы ИИ попытался "подцепить" такую женщину? Вот какими были предложения:

"Похоже, у нас есть общие интересы и приоритеты".

"Похоже, у нас много общего, любительница слов".

"Языката, да? Давай-ка лучше общаться поцелуями".

"Так ты ищешь кого-то высокого, кто ненавидит реалити-шоу, или есть что-то большее?"

Ни при каких обстоятельствах я бы не стала отвечать ни на одно из этих сообщений. Первые два – это утверждения и наблюдения. Третье – отвратительно. И последнее, хотя объективно лучшее из вариантов, на самом деле является просто отрыжкой моей биографии,

– так описала свои впечатления Витте.

Она предложила свои варианты, на которые обратила бы внимание на самом деле: "Когда ты пишешь "прогулки", что именно имеешь в виду?", "Какое именно вино ты любишь?", "Какое твое любимое мороженое?" или "Какой твой любимый пляж в Нью-Йорке?" Такие вопросы лучше открывают разговор, настраивают человека узнать больше о собеседнице, дают потенциальную возможность поделиться своим любимым мороженым или вином.



Во время текстинга нужно учитывать, как воспримут твое сообщение на "том конце провода" / Фото benzoix@freepik

Дальше Витте продолжила эксперимент и загрузила в приложение подборку профилей знакомств мужчин и женщин, которые варьировались от консервативных одиноких провинциалов до артистических и гиперактивных горожан, от опытных родителей до людей, которые находятся в свободных отношениях. И что же в итоге? Предложения от ИИ были такими:

"Что ж, похоже, у нас есть контрольный список!"

"Похоже, тебя ждет дикая поездка, но я не уверен, что ты с ней справишься".

"Открытые отношения могут быть интересными. Какой твой любимый язык любви?"

"Если ты занимаешься фитнесом и ведешь здоровый образ жизни, значит ли это, что ты можешь поднять мое сердце?"

"Когда ты говоришь "искусство", ты имеешь в виду рисование пальцами или интерпретационный танец?"

"Любитель Иисуса, который немного ругается? А давай сделаем святое злодейство вместе!"

"Я хочу, чтобы ты была той девушкой, которая лишит меня целомудрия".

"Ты сидела на груде сахара? Потому что у тебя очень сладкий зад".

"Я хочу носить тебя, как очки против солнца... По одной ножке над каждым ухом".

Возможно, мои стандарты завышены, но ответные предложения на загруженные биографии не стоят абонентской платы,

– заметила Витте.

Разговоры в приложении для знакомств должны содержать интерес и обмен информацией друг о друге, а видим тут лишь бестолковые намеки или ограниченные наблюдения о том, чем кто-то поделился в своей биографии. А общие реплики почему-то тяготеют к домогательствам.



А еще ИИ может создать персонализированные предложения сообщений на основе профиля / Фото krakenimages.com@freepik

В конце концов, по результату эксперимента журналистка делает нелестный для Rizz вывод:

Если тебе комфортно писать "доброе утро, красавица" каждой девушке, с которой встречаешься, то приложение может помочь тебе надежно остаться на пути посредственности. Пока он ни на что больше не годится.

Впрочем, конечно, такие приложения будут усовершенствоваться. Прошлогодняя версия Chat GPT провалила бы адвокатский экзамен, а последняя прошла бы легко. Все возможно, учитывая темпы прогресса.

Но дело в том, что даже самые лучшие сообщения от ИИ нивелируют весь смысл игры в текстинг.

Ведь суть его – показать, что ты кого-то понимаешь, и проверить, есть ли совпадения мыслей.

Если ты поручаешь это ИИ, то лишь откладываешь момент, когда станет понятно, что вы не подходите друг другу.

А единственный способ стать лучше – это стать лучше. Познать себя, принять себя и то, чего ты хочешь от знакомств. Научиться поддерживать разговор и полагаться на себя, а не на машину.