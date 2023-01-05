Мы обратим внимание на несколько популярных жестов. Следует уметь их трактовать, чтобы понимать, как обращаться с человеком напротив. Более того, это поможет вам стать союзниками и быть на одной волне.

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1. Морщинки в уголках глаз

Когда во время улыбки возле уголков глаз собираются морщинки, это искренняя улыбка. Это демонстрирует, что человек заинтересована в общении с тобой. Что ей нравится быть рядом. Что с тобой комфортно и безопасно. Обратишь внимание в следующий раз, когда будешь звать девушку на свидание.



Обрати внимание, собираются ли морщины возле уголков ее глаз / Фото freepik

2. Скрещенные руки и ноги

Это свидетельствует, что человек выступает против твоей идеи или присутствия. Скрещенные руки – знак того, что человек отказывается открываться перед тобой. Ставит условный блок. Вероятно, ему не слишком удобно рядом с тобой. Или ты поднял вопрос, который мог стать триггерным.

3. Копирование языка тела

Когда кто-то копирует твой язык тела, то есть имитирует твои действия, то это хороший знак. Это означает, что человека искренне интересует то, что ты хочешь сказать. Он может равняться на тебя. Как правило, когда кто-то это делает, он смотрит на тебя, как на своего кумира.

4. Поднятые брови

Это свидетельствует, что человек рядом испытывает дискомфорт. Он может испытывать беспокойство или разочарование. Иногда это может даже означать, что человек не уверен в себе. Если кто-то делает комплимент их стилю, и если человек поднимает брови, это значит, что он не верит. Такие люди ищут происки во всем, что им говорят.



Язык тела позволяет лучше понять собеседника / Фото cookie_studio

5. Покачивание руками или ногами

Покачивание свидетельствует, что человек скучает или волнуется. Постоянное постукивание или покачивание, вероятно, означает, что человеку в данный момент не слишком комфортно. Если руки и ноги спокойно лежат на коленях или рядом, значит человек расслаблен и чувствует уют.

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Рекомендуем во время общении с людьми обращать больше внимания на язык тела. Он часто позволяет лучше почувствовать, насколько искренний и откровенный с тобой человек. Кроме того, у тебя больше шансов исправить ситуацию, если ваше общение зашло не в русло, но собеседник не решается об этом сказать.