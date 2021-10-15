Правила идеального флирта в сети: как гарантировать себе реальное свидание

Допустим, у тебя идеальный профиль в Tinder: есть и милое фото, и отличное описание. И все, казалось бы, должно пройти отлично. Но хуже всего то, что общение в сети может затянуться надолго. Мы же поделимся секретами, которые позволят вам выйти из сети и отправиться на настоящее свидание.

Флиртовать в сети очень и очень непросто. С одной стороны ты можешь себе позволить все. А с другой – можно переусердствовать, поэтому рыбка сорвется с крючка. Лови 5 правил флирта в сети. Они помогут виртуальное свидание превратить в реальное.

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

1. Веди светские беседы

Ты, конечно же, можешь сразу же предложить ей встретиться на кофе. Но будь готов к отказу. Женщине нужно лучше тебя узнать. И только после этого она будет готова встретиться с тобой. Барышни используют светские беседы перед свиданием, чтобы убедиться, что определенный мужчина не психопат. Если ты, как мужчина, не хочешь общаться в сети, это может вызвать у него подозрения.



Светские беседы позволяют женщинам лучше тебя узнать / Фото Unsplash

2. Задавай тон

Тебе нужно быть непринужденным и легким в общении. Избегай в начале сложных тем, которые могут вызвать конфликтные ситуации. Также попробуй сделать все для того, чтобы в общении с тобой она не чувствовала дискомфорта. И, пожалуйста, никогда не отписывай одним словом. Это нравится дамам меньше всего.

3. Не будь слишком уверенным в себе

Казалось бы, странный совет. Но, поверь, он очень тебе поможет. Женщинам нравятся уверенные мужчины, но эта уверенность не должна на них давить. Поэтому лучше позволить себе быть собой: иногда неуклюжим, иногда слишком самоуверенным. Но собой. Все же не может быть слишком гладко. В противном случае она подумает, что ты пытаешься выдавать себя за того, кем не являешься.



Будь уверенным, но без перекосов / Фото Unsplash

4. Добавь немного недоступности

Женщинам, как и мужчинам, нравится определенная недоступность. Но здесь нужно быть максимально осторожным. Если ты не отписываешь по несколько дней, то не нужно удивляться, что она пошла на свидание с другим. Просто не нужно вести себя так, будто ты сутками не отходишь от смартфона и ожидаешь на ее сообщение. Это тоже может показаться очень подозрительным.

5. Пригласи ее на свидание

А вот теперь ты можешь смело предложить ей встретиться в кафе. Но сделай это максимально непринужденно. Можешь, например, сказать, что тебе безумно понравилось ее чувство юмора и ты хотел бы послушать ее смех при встрече. Добавь определенной персонализации, чтобы она имела больше желание встретиться с тобой. Но не дави на нее!



Теперь можешь смело приглашать ее на свидание / Фото Unsplash

Это интересно Не просто друзья: 7 признаков, что между вами разгорелись настоящие чувства

Возьми на вооружение эти советы. С их помощью знакомство на Tinder имеет все шансы стать началом новых отношений. Или, хотя бы, нового приключения. Главное – будь собой!