Благодаря тому, что весь процесс Мэтт Морсия выложил на своем ютьюб-канале, мы имеем возможность увидеть, как он справляется с этой задачей. Как ты понял, все очень и очень непросто.

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"Я действительно напуган. Это может плохо закончиться для меня", – признается он в начале.

Можно ли пройти триатлон-спринт без подготовки

Задача, которую поставил перед собой Морсия, заключалась в том, чтобы завершить:

заплыв на 750 метров;

20-километровый велопробег;

5-километровый забег.

Отдельно, каждое из этих усилий, возможно, не было бы столь сложным. Но вместе взятые задачи могут сломать немало людей. Так что мы тебе не рекомендуем браться за подобный вызов без подготовки!

День X начинается довольно просто. Он вместе со своим наставником Фергусом Кроули перекусывают. И после этого берутся за выполнение заплыва. И тут что-то пошло не так. Поднялся сильный ветер, поэтому нашему герою казалось, что он плывет вечность. Неудивительно, что он одолел на 238 метров больше.

"Однажды я плавал и был почти уверен, что иду задом вперед", – признается Морсия.

Со следующим циклом Морсия справляется без проблем. Как отмечает бодибилдер, все благодаря его квадроциклам. Хотя добавляет, что они полностью разбиты после этой непростой дистанции.

Остается пробежать всего 5 киломметров, и ноги Морсии не работают. Но с незначительной поддержкой Кроули ему все же удается преодолеть эту дистанцию ​​за 27 с лишним минут.

Смотри, как Мэтт Морсия преодолел триатлон-спринт без подготовки:

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