Не только нарезать: 5 идей приготовления арбуза, чтобы удивить себя и друзей

Сезон арбузов набирает обороты. Поэтому пора взять на вооружение интересные варианты его подачи. Мы не предложим просто нарезать хорошенько и выложить на тарелку эту огромную ягоду. Айда готовить крутые блюда из арбуза, которые однозначно станут украшением стола и удивят твоих друзей.

Арбуз можно использовать для приготовления сладостей, а также пикантных салатов, смузи и даже пирожных. А самое ценное то, что некоторые блюда не требуют безумной траты времени. К твоему вниманию 5 крутых блюд с арбузом, которые стоит попробовать!

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На завтрак: смузи с арбузом

Арбуз идеальный для вкусных и полезных смузи. Для получения кремового результата его следует сочетать с бананом. Еще одна хитрость: чтобы сделать смузи очень свежим, храни фрукты, которые ты хочешь использовать, в морозильной камере. Затем закинь их в блендер и перемешай, добавив немного молока или воды.

На обед: салат из арбуза и феты

Сладкий вкус арбуза прекрасно заглушает соленость феты. На самом деле эта ягода регулярно используется для приготовления летних и освежающих салатов. Даниэла Герсон, експерт по питанию, предлагает такой вариант: нарезанные кубиками арбуз и фету дополнить сумамом, затаром, а также свежим базиликом.

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На закуску: арбузный сок

Очень удобно всегда хранить в холодильнике и вынимать, когда хочется пить. Чтобы приготовить арбузный сок: сними кожицу, а затем выдали семена из арбуза. Перебей мякоть в блендере и пропусти через дуршлаг. Храни полученную жидкость в холодильнике. Делать это можно в течение нескольких дней, если хорошо закрыть.

На аперитив: коктейль

Вариантов арбузных коктейлей очень много. Один из самых простых, которые мы увидели в сети, – напиток из свежего арбуза, сока лайма, джина и тоника. Его подают с нарезанным огурцом и свежей мятой.

На десерт: арбузный торт

Ты не поверишь, но из арбуза можно сделать эффектный торт, причем совершенно неприхотливый. Чтобы попробовать, сделай это: разрежь арбуз пополам, очисти его, стараясь не повредить мякоть. Затем, чтобы сделать его плоским, отрежь 3 цилиндра 3 различных диаметров, обращая внимание на пропорции. Выложи эти цилиндры друг на друга, затем укрась фруктами и ягодами. Подавай "пирог" охлажденным.

Попробуй и ты приготовить что-то вкусненькое из арбуза. Подай его по-новому, удивив друзей, которые отправились в гости. Гарантируем, им понравится!

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