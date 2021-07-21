Не лише нарізати: 5 ідей приготування кавуна, щоб здивувати себе та друзів

Сезон кавунів набирає обертів. Тож пора взяти на озброєння цікаві варіанти його подачі. Ми не запропонуємо просто нарізати гарненько та викласти на тарілку цю величезну ягоду. Гайда готувати круті страви з кавуна, які однозначно стануть окрасою столу та здивують твоїх друзів.

Кавун можна використовувати для приготування солодощів, а також пікантних салатів, смузі та навіть тістечок. А найцінніше те, що деякі страви не вимагають шаленої витрати часу. До твоєї уваги 5 крутих страв з кавуном, які варто спробувати!

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На сніданок: смузі з кавуном

Кавун ідеальний для смачних і корисних смузі. Для отримання більш кремового результату його слід поєднувати з бананом. Ще одна хитрість: щоб зробити смузі дуже свіжим, зберігай фрукти, які ти хочеш використовувати, у морозильній камері. Потім закинь їх у блендер і перемішай, додавши трохи молока або води.

На обід: салат з кавуна та фети

Солодкий смак кавуна прекрасно заглушає солоність фети. Насправді ця ягода регулярно використовується для приготування літніх і освіжаючих салатів. Даніела Герсон, експертка з харчування, пропонує такий варіант: нарізані кубиками кавун та фету доповнити сумахом, затаром, а також свіжим базиліком.

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На закуску: кавуновий сік

Дуже зручно завжди зберігати в холодильнику та виймати, коли хочеться пити. Щоб приготувати кавуновий сік: зніми шкірку, а потім видали насіння з кавуна. Перебий м'якоть у блендері та пропусти через друшляк. Зберігай отриману рідину у холодильнику. Робити це можна протягом кількох днів, якщо добре закрити.

На аперитив: коктейль

Варіантів кавунових коктейлів надзвичайно багато. Один з найпростіших, які ми побачили у мережі, – напій зі свіжого кавуна, соку лайма, джина та тоніка. Його подають з нарізаним огірком і свіжою м'ятою.

На десерт: кавуновий торт

Ти не повіриш, але з кавуна можна зробити ефектний торт, причому абсолютно невибагливий. Щоб спробувати, зроби це: розріж кавун навпіл, очисть його, намагаючись не пошкодити м'якоть. Потім, щоб зробити його плоским, відріж 3 циліндри 3 різних діаметрів, звертаючи увагу на пропорції. Виклади ці циліндри один на одного, потім прикрась фруктами та ягодами. Подавай "пиріг" охолодженим.

Спробуй і ти приготувати щось смачненьке з кавуна. Подай його по-новому, здивувавши друзів, які навідалися у гості. Гарантуємо, їм сподобається!

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