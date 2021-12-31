Как приготовить горячий алкогольный коктейль Терпкий апельсин: попробуй себя в роли барMENa

31 декабря 2021 , 17:16
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СПЕЦПРОЄКТ

Источник:

24 канал

Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN рецепт согревающего коктейля Терпкий апельсин.

Мы на Men 24 знаем, как важно расслабиться после рабочей недели, а также круто провести время с друзьями. В этом тебе однозначно поможет Терпкий апельсин – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff Bold Orange.

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Это пряный согревающий напиток с ярким и сильным характером, а также приятной, тонизирующей кислинкой. Настоящее сочное сочетание апельсина и смородины, а также свежести розмарина, дополняемое карамельным, мягким телом.

Приготовление горячего коктейля Терпкий апельсин

Ингредиенты:

  • Nemiroff Bold Orange  – 600 миллилитров
  • Сок черной смородины – 1500 миллилитров.
  • Битер Кампари – 200 миллилитров
  • Карамельный сироп – 150 миллилитров
  • Медовый сироп – 200 миллилитров
  • Свежий розмарин – 7 граммов
  • Мускатный орех – 2 грамма
  • Молотая корица – 2 грамма
  • Гвоздика – 2 грамма
  • Палочка корицы


Горячий напиток приготовленный на водке Nemiroff Bold Orange / Фото Pinterest

Приготовление коктейля:

  1. Налей в сотейник водку Nemiroff Bold Orange.
  2. Добавь к ней остальные ингредиенты, кроме розмарина.
  3. Прогрей все, но не доводи до кипения.
  4. Разлей по бокалам, а также укрась свежим розмарином.

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Наслаждайся горячим алкогольным коктейлем Терпкий апельсин, приготовленным на Nemiroff – бренде водки №1 в Украине, – в хорошей компании, чтобы расслабиться и круто провести вечер!

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Автор: Назарій Лазур