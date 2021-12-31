Как приготовить горячий алкогольный коктейль Терпкий апельсин: попробуй себя в роли барMENa

Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN рецепт согревающего коктейля Терпкий апельсин.

Мы на Men 24 знаем, как важно расслабиться после рабочей недели, а также круто провести время с друзьями. В этом тебе однозначно поможет Терпкий апельсин – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff Bold Orange.

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Это пряный согревающий напиток с ярким и сильным характером, а также приятной, тонизирующей кислинкой. Настоящее сочное сочетание апельсина и смородины, а также свежести розмарина, дополняемое карамельным, мягким телом.

Приготовление горячего коктейля Терпкий апельсин

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange – 600 миллилитров

– 600 миллилитров Сок черной смородины – 1500 миллилитров.

Битер Кампари – 200 миллилитров

Карамельный сироп – 150 миллилитров

Медовый сироп – 200 миллилитров

Свежий розмарин – 7 граммов

Мускатный орех – 2 грамма

Молотая корица – 2 грамма

Гвоздика – 2 грамма

Палочка корицы



Горячий напиток приготовленный на водке Nemiroff Bold Orange / Фото Pinterest

Приготовление коктейля:

Налей в сотейник водку Nemiroff Bold Orange. Добавь к ней остальные ингредиенты, кроме розмарина. Прогрей все, но не доводи до кипения. Разлей по бокалам, а также укрась свежим розмарином.

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Наслаждайся горячим алкогольным коктейлем Терпкий апельсин, приготовленным на Nemiroff – бренде водки №1 в Украине, – в хорошей компании, чтобы расслабиться и круто провести вечер!